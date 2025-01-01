AIでVCピッチビデオを簡単に作成
投資家を鼓舞し、資金を簡単に確保します。HeyGenのAIアバターを使用して、ピッチデッキをプロフェッショナルなビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
革新的なソリューションを求めるベンチャーキャピタリストを魅了し、資金を確保するためのインパクトのある90秒の投資家向けピッチビデオを制作します。活気あるアニメーションとスムーズなトランジションを使用したストーリードリブンのナラティブを開発し、アップビートなサウンドトラックで強調します。HeyGenのAIアバターを組み込んでAI駆動のストーリーテリングを提供し、信頼性とプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
プロダクト主導の成長に関心のある投資家向けに、45秒の説得力のあるプロダクトピッチビデオをデザインし、独自の価値提案を明確に示すアニメーション説明ビデオを目指します。エレガントなグラフィックとよく調整されたナレーションを特徴とする説明ビデオスタイルを利用して、複雑な機能を解明します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでブランド化された外観を効率的に実現し、制作プロセスを簡素化します。
エンジェル投資家やアクセラレーターを対象にしたダイナミックな30秒のスタートアップピッチビデオを作成し、会社の独自のビジョンと可能性で彼らを鼓舞します。現代的な美学を取り入れたテンポの速いビジュアルドリブンのナラティブを提示し、強力なブランディング要素を統合します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、説得力のあるよく調整されたナレーションでメッセージを強力に響かせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な投資家向けピッチビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAI駆動のストーリーテリング機能により、魅力的な投資家向けピッチを簡単に作成できます。直感的なVCピッチビデオジェネレーターを活用して、ビジョンをプロフェッショナルなビデオに変換し、資金を確保します。
HeyGenは投資家向けピッチにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは多様なクリエイティブオプションを使用してナラティブを作成する力を与えます。AIアバターを統合し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用し、ブランドコントロールを適用して視覚的にインパクトのある投資家向けピッチビデオを作成します。
HeyGenは既存の投資家向けピッチデッキをビデオに変換できますか？
はい、HeyGenはプロセスを簡素化し、ピッチデッキをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できます。スクリプトをゼロから作成するか、PPTをビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバー生成で強化できます。
HeyGenは市場機会のための高度なビジュアルストーリーテリングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはAI駆動のストーリーテリングのための強力なツールを提供し、ビジョン、戦略、市場機会を明確に伝えることができます。アニメーションとダイナミックなビジュアルを組み込んで、観客を魅了し、資金を確保します。