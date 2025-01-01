コンバージョンを促進する価値提案ビデオを作成
インパクトのあるマーケティングメッセージをより速く作成します。私たちのテキストからビデオへのジェネレーターがあなたのスクリプトを魅力的なビデオに変えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいエコフレンドリーな製品を発売するeコマースブランドのために、60秒の物語主導の価値提案ビデオを開発してください。環境に配慮した消費者をターゲットに、HeyGenのテンプレートとシーンからのシームレスなシーン間の移行と、ストーリーテリングを強化し、ビデオマーケティングキャンペーンでの潜在的なコンバージョン率を向上させるための魅力的な字幕/キャプションを使用して、温かく招待的なビジュアルスタイルを採用します。
新しいB2B SaaSプラットフォームのコア価値提案を明確に説明する30秒の製品説明ビデオを制作してください。潜在的な投資家をターゲットに、プロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するBロールを提供し、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を通じて、明確な問題解決の枠組みを強調します。
短くてインパクトのある顧客の声のビデオを通じて、サービスのユニークな価値提案を提示する90秒の魅力的なビデオを開発してください。見込み客を対象に、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルを取り入れ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、すべてのソーシャルメディアチャネルで完璧に見えるようにし、製品やサービスの実際の影響を効果的に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な価値提案ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIを活用したツールを使用して、インパクトのある価値提案ビデオを迅速に作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターがプロフェッショナルなAIアバターと声優を使用して、魅力的なビデオコンテンツに変換し、マーケティング活動をより効率的にします。
HeyGenは価値提案ビデオを強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAI声優を提供し、俳優を雇ったりボイスオーバーを録音したりすることなく、価値提案を実現します。これらの洗練されたAIツールは、ビデオマーケティング戦略において洗練された一貫性のあるプレゼンテーションを保証します。
HeyGenは私のブランドに合わせて価値提案ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、アセットを価値提案ビデオに統合することができます。また、さまざまなテンプレートや豊富なメディアライブラリを利用して、製品やサービスのアイデンティティに完全に一致させることができます。
価値提案ビデオ以外に、HeyGenでどのようなマーケティングコンテンツを作成できますか？
HeyGenはさまざまなビデオマーケティングニーズに対応する多用途なプラットフォームです。HeyGenの直感的なテキストからビデオへのジェネレーターとAIアバターを活用して、製品説明ビデオ、顧客の声ビデオ、さらには社内トレーニングビデオを簡単に制作できます。