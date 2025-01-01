スマートなマーケティングインサイトのためのUTM追跡ビデオを作成
UTMパラメータをビデオマーケティング戦略に統合し、スクリプトからビデオへの変換で簡単に魅力的なコンテンツを作成してキャンペーンパフォーマンスを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに、効率を求める2分間のダイナミックなデモを開発し、HeyGenのAIアバターを使用してインパクトのあるUTM追跡ビデオを迅速に作成する方法を紹介します。視覚スタイルはモダンで洗練されており、ステップバイステップのプロセスを強調し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと鮮明なナレーションを備えています。スクリプトからビデオへの変換がいかに簡単で、制作時間を大幅に短縮できるかを強調します。
eコマースオーナーや小規模ビジネスマーケターを対象に、堅牢なUTM追跡がキャンペーンパフォーマンスを向上させる具体的なメリットを示す60秒の説得力のあるビデオを作成します。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからのアクセス可能なデータビジュアライゼーションを使用して洞察を伝える、活気に満ちた結果指向の視覚スタイルを採用します。HeyGenのテンプレートとシーンがビデオ作成をどのようにスタートさせ、より良い販売データにつながるかを自信を持って励ます声で強調します。
ソーシャルメディア戦略家やコンテンツクリエイター向けに、UTMパラメータをビデオコンテンツを通じてソーシャルメディア活動に効果的に統合するための75秒のベストプラクティスガイドを作成します。視覚スタイルは現代的で魅力的であり、さまざまなプラットフォームに適した実用的な例を提供します。会話調でありながら権威あるトーンと、目立つ字幕/キャプションを組み合わせてメッセージを明確にし、アスペクト比のリサイズとエクスポートが異なるソーシャルメディアチャネルでのリーチを最適化する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはUTM追跡ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、さまざまなキャンペーン向けのビデオコンテンツの制作を効率化し、テキストからビデオを迅速に生成し、AIスポークスパーソンを追加し、カスタマイズ可能なテンプレートを利用できるようにします。この効率的なワークフローは、UTMパラメータをビデオマーケティング活動に統合するために設計された視覚的に魅力的で一貫性のあるビデオのシームレスな作成をサポートします。
UTMパラメータをビデオマーケティングキャンペーンに統合するための具体的なHeyGenの機能は何ですか？
HeyGenは、AIキャプションジェネレーターやカスタムブランディングコントロールなどの機能を備えた魅力的なビデオを生成することができ、一貫したビデオマーケティングに不可欠です。HeyGenがビデオコンテンツを作成する間、これらのビデオを事前定義されたUTMパラメータと共にランディングページやソーシャル投稿に簡単に埋め込むことで、正確なトラフィック追跡とキャンペーンインサイトを得ることができます。
HeyGenのAI駆動ツールはトラフィックソースの効果的な追跡に役立ちますか？
HeyGenのAI駆動ツールは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオなど、効率的なビデオ生成を主に目的としています。HeyGenを使用して高品質でコンバージョンに焦点を当てたビデオを作成することで、トラフィックを促進するコンテンツを強化し、その後UTMパラメータを使用して特定のトラフィックソースを特定し、キャンペーンパフォーマンスを評価することができます。
トラッキング以外に、HeyGenはソーシャルメディア活動のためのUTMビデオの視覚的魅力をどのように向上させますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、ロゴや色のブランディングコントロール、リアルなAIアバターを通じて視覚的な魅力を大幅に向上させます。これにより、ビデオマーケティングコンテンツが視覚的に魅力的で一貫性があり、すべてのソーシャルメディア活動でユーザーエンゲージメントを高め、キャンペーンのリーチを最大化するのに役立ちます。