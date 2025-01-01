ユーザー採用ビデオを作成してエンゲージメントを促進

HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的な指導ビデオを簡単に制作し、ユーザー採用を促進し、オンボーディングを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存のユーザー向けに設計された30秒のユーザー採用ビデオを作成し、生産性を大幅に向上させる新機能を紹介します。メディアライブラリから活気あるテンプレートとシーンを使用し、エネルギッシュなモーショングラフィックスを駆使してアップデートを強調し、現代的な音楽と熱意あるAIボイスでユーザーの関心と再採用を促進します。
特定のワークフローチャレンジに直面しているユーザーを対象にした60秒のプロフェッショナルな指導ビデオを制作し、複雑な機能の詳細な製品ウォークスルーを提供します。落ち着いたステップバイステップのビジュアルアプローチを使用し、UIシミュレーションを行い、正確なテキストからビデオへのスクリプトから生成された字幕/キャプションで明確さを確保し、中立的なAIボイスで提供します。
中級ユーザーが製品効率を最大化するための全体的なユーザー採用を改善するためのクイックヒント満載の45秒のビデオをデザインします。このビデオはクイックカットとアニメーションビジュアルを特徴とし、会話調のAIアバターが簡潔なアドバイスを提供し、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、軽快でモチベーショナルな音楽に設定されます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ユーザー採用ビデオの作成方法

新機能やワークフローをスムーズに案内する影響力のある指導ビデオを作成して、ユーザーエンゲージメントと製品理解を向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
ユーザー採用ビデオのための正確なスクリプトを作成します。その後、HeyGenの多様なAIアバターライブラリから選択し、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を確保しながら、コンテンツを魅力的に提示します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディング要素を追加
HeyGenの豊富なメディアライブラリを利用するか、独自のアセットをアップロードして、関連するビジュアルを追加し、指導ビデオを強化します。ブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴや特定の色を組み込み、統一感のある外観を作り出します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
高度なボイスオーバー生成を使用して、スクリプトを自然な音声に変換します。正確な字幕やキャプションを簡単に追加して、すべてのユーザーに対するアクセシビリティと理解をさらに向上させます。
4
Step 4
簡単に共有できるようにビデオをエクスポート
さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でユーザーオンボーディングビデオをエクスポートして仕上げます。高品質なビデオは、製品理解とエンゲージメントを向上させるために、すぐに共有する準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な製品機能を明確化

複雑な製品機能を明確で理解しやすい指導ビデオに変換し、ユーザーの理解と採用を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザー採用ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、魅力的なユーザー採用ビデオを効率的に作成することを可能にします。この革新的なアプローチは、ビデオ制作プロセス全体を簡素化し、メッセージが成功したユーザー採用を促進することを保証します。

HeyGenは効果的なSaaS指導ビデオやユーザーオンボーディングビデオの制作に使用できますか？

もちろんです。HeyGenはテンプレートと強力なツールを提供し、高品質なSaaS指導ビデオやユーザーオンボーディングビデオを簡単に生成できます。魅力的なビデオコンテンツでスムーズなオンボーディングプロセスを確保し、ユーザーエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenはどのような機能を提供して、影響力のある製品ウォークスルーを作成しますか？

HeyGenは高度なテキストからビデオへの機能とリアルなボイスオーバー生成を提供し、動的な製品ウォークスルーを作成します。これらのツールは、明確なUIシミュレーションを作成し、ユーザーが製品を効果的に理解するのを助けます。

HeyGenで採用ビデオを個別化するためのクリエイティブなオプションは何ですか？

HeyGenはロゴや色のブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを使用して、採用ビデオを広範にカスタマイズすることを可能にします。また、アニメーションビデオやモーショングラフィックスを活用して、コンテンツを際立たせ、ユーザーに共鳴させることができます。