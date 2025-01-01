ユーザー採用ビデオを作成してエンゲージメントを促進
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的な指導ビデオを簡単に制作し、ユーザー採用を促進し、オンボーディングを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザー向けに設計された30秒のユーザー採用ビデオを作成し、生産性を大幅に向上させる新機能を紹介します。メディアライブラリから活気あるテンプレートとシーンを使用し、エネルギッシュなモーショングラフィックスを駆使してアップデートを強調し、現代的な音楽と熱意あるAIボイスでユーザーの関心と再採用を促進します。
特定のワークフローチャレンジに直面しているユーザーを対象にした60秒のプロフェッショナルな指導ビデオを制作し、複雑な機能の詳細な製品ウォークスルーを提供します。落ち着いたステップバイステップのビジュアルアプローチを使用し、UIシミュレーションを行い、正確なテキストからビデオへのスクリプトから生成された字幕/キャプションで明確さを確保し、中立的なAIボイスで提供します。
中級ユーザーが製品効率を最大化するための全体的なユーザー採用を改善するためのクイックヒント満載の45秒のビデオをデザインします。このビデオはクイックカットとアニメーションビジュアルを特徴とし、会話調のAIアバターが簡潔なアドバイスを提供し、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、軽快でモチベーショナルな音楽に設定されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザー採用ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、魅力的なユーザー採用ビデオを効率的に作成することを可能にします。この革新的なアプローチは、ビデオ制作プロセス全体を簡素化し、メッセージが成功したユーザー採用を促進することを保証します。
HeyGenは効果的なSaaS指導ビデオやユーザーオンボーディングビデオの制作に使用できますか？
もちろんです。HeyGenはテンプレートと強力なツールを提供し、高品質なSaaS指導ビデオやユーザーオンボーディングビデオを簡単に生成できます。魅力的なビデオコンテンツでスムーズなオンボーディングプロセスを確保し、ユーザーエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenはどのような機能を提供して、影響力のある製品ウォークスルーを作成しますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオへの機能とリアルなボイスオーバー生成を提供し、動的な製品ウォークスルーを作成します。これらのツールは、明確なUIシミュレーションを作成し、ユーザーが製品を効果的に理解するのを助けます。
HeyGenで採用ビデオを個別化するためのクリエイティブなオプションは何ですか？
HeyGenはロゴや色のブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを使用して、採用ビデオを広範にカスタマイズすることを可能にします。また、アニメーションビデオやモーショングラフィックスを活用して、コンテンツを際立たせ、ユーザーに共鳴させることができます。