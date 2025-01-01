コンバージョンを促進するユースケース深掘り動画を作成
HeyGenのAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的な製品ユースケース動画に簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアント向けに設計された45秒の顧客の声動画を開発し、説得力のあるケーススタディの物語に焦点を当てます。動画は本物で魅力的なビジュアルスタイルを持ち、実際のユーザーストーリーを自動字幕/キャプションで強化し、アクセス性とインパクトを確保し、簡潔なテキストから動画へのスクリプトで生成されます。
忙しい意思決定者向けに30秒のソフトウェアデモ動画を制作し、主要な製品ユースケースを強調します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込んで、価値を迅速に伝える動的で視覚的に魅力的なスタイルを採用します。
マーケティングチーム向けにケーススタディ動画の作り方を示す60秒の指導動画を作成し、実用的な動画マーケティング戦略を求める人々に向けます。ビジュアルとオーディオスタイルは明確でステップバイステップであり、スクリプトからのテキストから動画への変換を使用して視聴者をガイドし、最終出力はさまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なケーススタディ動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストから動画への機能を使用して、高品質なケーススタディ動画や顧客の声動画を効率的に制作することを可能にします。これにより、効果的な動画マーケティングのためのビジュアルストーリーテリングが簡素化されます。
HeyGenを使用することで製品デモ動画にはどのような利点がありますか？
HeyGenを使用することで、事前に構築されたテンプレートとAIの支援を活用して、魅力的な製品ユースケース動画、オンボーディング動画、ソフトウェアデモ動画を迅速に生成できます。これにより、コンテンツ作成が加速し、視聴者のエンゲージメントが向上します。
HeyGenはスクリプトを洗練されたソフトウェアデモ動画に変換できますか？
はい、HeyGenのAI駆動プラットフォームは、スクリプトを洗練されたソフトウェアデモ動画に変換するのに優れています。リアルなAIアバターとシームレスなナレーション生成を提供し、字幕やキャプションを簡単に追加してアクセス性とリーチを向上させることができます。
HeyGenは多様なユースケースのビジュアルストーリーテリングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ユースケース深掘り動画の作成から一般的な動画マーケティングコンテンツまで、さまざまなニーズに対応する包括的なツールを提供します。ブランド管理、豊富なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズを通じて、完全なクリエイティブコントロールを維持できます。