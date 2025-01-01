スキルアッププログラムビデオを作成：ワークフォーススキルを向上
ワークフォース開発を加速し、チームを将来に備えましょう。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを生成します。
AIの影響を懸念するビジネスエグゼクティブ向けに、積極的なワークフォース開発がリスクを軽減する方法を示す60秒の現代的で未来的なビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを利用して、重要な洞察と統計を提示し、再スキル化の重要性を強調するために分析的で自信に満ちた音声スタイルを確保します。
カスタマーサービス担当者のような従業員をサイバーセキュリティアナリストなどの新しいキャリアパスを追求するように動機付けるにはどうすればよいでしょうか？エネルギッシュなサウンドトラックを備えた30秒のダイナミックなモチベーショナルビデオを作成し、急速なトランジションと成功事例を特徴とします。HeyGenのナレーション生成を活用して、スキルアップによるキャリア変革について力強く励ますメッセージを届けます。
HRストラテジストやL&Dプロフェッショナル向けに、スキルファーストアプローチの採用に関するメッセージを簡素化する75秒の説明的で洗練された情報ビデオを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この戦略をHR戦略に統合する利点を視覚的に示し、全体を通して落ち着いた説得力のあるトーンを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはワークフォース開発のための魅力的なスキルアッププログラムビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、ワークフォース開発チームが迅速にスキルアッププログラムビデオを作成できるようにします。これにより、複雑なビデオ編集なしで高品質なトレーニングコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenがトレーニングと再トレーニングの取り組みを効率化するAIプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenのAIプラットフォームは、スクリプトをビデオに変換し、ナレーション生成、字幕/キャプション、幅広いテンプレートとシーンを提供することで、トレーニングと再トレーニングを効率化します。これにより、制作時間とリソースが大幅に削減されます。
HeyGenはスキルファーストアプローチでスキルギャップを埋めるためにタレント開発チームをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、特定のスキルギャップに対応するターゲットスキルアッププログラムを迅速に制作することで、タレント開発チームをサポートします。AIアバターとテキストからビデオを活用することで、組織はスキルファーストアプローチに合わせた一貫性のあるスケーラブルなトレーニングコンテンツを提供できます。
HeyGenで作成されたスキルアッププログラムビデオは、特定のブランディングコントロールでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定の色をすべてのスキルアッププログラムビデオに組み込むことができます。これにより、内部および外部のトレーニング資料全体でブランドの一貫性が確保されます。