アップセルスキルビデオを作成して売上と成長を促進
HeyGenのAIアバターを使用して、ダイナミックなマイクロラーニングクリップと説明ビデオで営業チームを強化し、顧客の成功を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のクライアントを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、製品のアップグレードがどのように顧客エンゲージメントを強化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは親しみやすく情報豊富で、AIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的な画面グラフィックを提供します。
経験豊富な営業プロフェッショナル向けに、高度な販売戦略に関する60秒のマイクロラーニングクリップを制作します。この洗練されたビデオは、動的なシーンの変化を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、正確なボイスオーバー生成で簡潔な洞察を提供します。
小規模ビジネスオーナーを対象に、効果的なアップセルが全体的な顧客成功の向上に与える影響を示す30秒のビデオをデザインします。楽観的で励みになる現代的なビジュアルスタイルを維持し、字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアップセルスキルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIツールを使用して、営業チームがインパクトのあるアップセルスキルビデオを迅速に作成できるようにします。幅広いビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、顧客の成功を高め、売上の転換を促進するプロフェッショナルな営業トレーニングビデオを制作できます。
HeyGenは営業トレーニングビデオを魅力的にするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、シームレスなボイスオーバー生成、自動字幕などの高度な機能を提供し、営業トレーニングビデオを非常に魅力的にします。インタラクティブな要素や明確なコール・トゥ・アクションを組み込んで、顧客のエンゲージメントを高め、営業チーム内での知識の保持を向上させます。
HeyGenはさまざまな種類の販売戦略コンテンツに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、多様な販売戦略コンテンツの作成に柔軟に対応します。短いマイクロラーニングクリップから製品ピッチのための包括的な説明ビデオまで、営業チームがトレーニングの生産を効率化し、洗練されたアップセル技術を効果的に伝えるのに役立ちます。
HeyGenのAIツールは効果的な営業チームトレーニングをどのようにサポートしますか？
HeyGenのAIツールは、効果的な営業トレーニングビデオを作成するために特別に設計されており、営業チームが強力なアップセル戦略と技術を開発できるようにします。AIアバターと直感的なビデオテンプレートを活用することで、企業は高品質でオンデマンドの学習コンテンツを制作し、全体的な顧客成功の向上を図ることができます。