AIでアップセルトレーニングビデオを作成
スクリプトから直接魅力的なアップセルトレーニングビデオを作成して、売上コンバージョンを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーとその営業チームが売上コンバージョンを向上させるために熱心に取り組む、ダイナミックな90秒のアップセルトレーニングビデオの力を解き放ちます。この魅力的で現代的なビデオは、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を組み合わせて、戦略的な洞察を実行可能で高インパクトなコンテンツに変える方法を示します。
カスタマーサクセスチームとプロダクトマネージャー向けにカスタマイズされた、明確な2分間の技術的アップセルトレーニングビデオを制作して、顧客体験を向上させます。この親しみやすく教育的なチュートリアルは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的なチュートリアルを作成する方法を紹介し、すべての視聴者に自動生成された字幕/キャプションでアクセスしやすさと明確さを確保します。
営業ディレクターと企業トレーナー向けに設計された、効果的な45秒のモジュールで営業チームを効率的にトレーニングします。この直接的で企業向けのビデオは、HeyGenのAI生成アバターと広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、即座に共鳴する魅力的なアップセル戦略コンテンツを作成することで達成されるスピードと品質を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはアップセル戦略のAIトレーニングビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換することで、魅力的なAIトレーニングビデオの作成を効率化します。リアルなAI生成アバターとシームレスな音声を活用して、アップセル戦略を効果的に伝え、売上コンバージョンを向上させます。
HeyGenを使用したアップセルトレーニングビデオのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ブランド化されたシーン、ロゴ、特定のカラースキームを組み込むことができる広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なキャプションや戦略的なコールトゥアクション要素をビデオに組み込むことで、顧客のエンゲージメントをさらに高めます。
HeyGenはトレーニングコンテンツにおけるAI生成アバターの技術的能力をどのように提供しますか？
HeyGenは、トレーニングビデオのAIスポークスパーソンとして機能するリアルなAI生成アバターを作成するために高度なAIツールを利用しています。これらのアバターは自然な音声でメッセージを伝えることができ、AIトレーニングビデオのプロフェッショナルな品質を大幅に向上させます。
HeyGenはトレーニング目的でテキストをビデオに効率的に変換できますか？
HeyGenの強力な無料テキストからビデオへのジェネレーターは、魅力的なチュートリアルの迅速な制作を可能にし、営業チームを効果的にトレーニングします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがそれを高品質なビデオに変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。