グローバルリーチのための大学パートナーシップ動画を作成

学術コラボレーションを紹介し、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して国際的な学生を引き付けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

将来の学生とその親に特化した、大学パートナーシップ動画の具体的な利点を示す45秒のインスピレーションを与える動画を紹介してください。ビジュアルの美学は明るく、魅力的で、真実味のあるものであり、カメラに直接話しかける学生の本物の証言を捉え、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenのAIアバターを使用して、各学生セグメントをシームレスに紹介し、このストーリーテリング動画にプロフェッショナルで革新的なフレアを加えます。
卒業生、寄付者、一般の人々に向けて、学術コラボレーションから得られる広範な社会的影響を鮮やかに示すことで、ブランドの評判を高める30秒のインパクトのある動画を作成してください。この動画は、進歩と深いコミュニティの関与を伝えるために多様なイメージを取り入れ、感情的でインスピレーションを与えるナレーションでサポートされる、感動的でシネマティックなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、私たちの機関の広範な影響力と影響を力強く伝える豊富なビジュアルを提供します。
国際的な将来の学生を引き付けるために、私たちの主要な学術コラボレーションから生まれるユニークな利点と機会を効果的に紹介するダイナミックな60秒のリクルートメント動画を作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは多文化で活気に満ちたものであり、ダイナミックなテキストオーバーレイとプロフェッショナルなボイスオーバーを組み込み、HeyGenの字幕/キャプション機能によって多言語字幕を提供し、グローバルな視聴者に最適なアクセシビリティと理解を確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

大学パートナーシップ動画の作成方法

学術コラボレーションと大学パートナーシップの影響を効果的に紹介する魅力的な動画を通じて、ブランドの評判を強化します。

Step 1
パートナーシップの物語を作成
パートナーシップのストーリー、目的、主要な成功を概説する魅力的なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトから動画への機能を活用して、アイデアを魅力的なストーリーテリング動画に変換し始めましょう。
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
学生、教員、またはパートナーを本格的に表現するために、多様なAIアバターから選択します。これらのデジタルプレゼンターが、プロフェッショナルなタッチで学術コラボレーションを生き生きとさせます。
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
自動的に字幕/キャプションを生成して、アクセシビリティを向上させ、グローバルな視聴者にリーチします。大学パートナーシップ動画に関するメッセージが多言語字幕を通じて多様な視聴者に響くようにします。
Step 4
広く共有するためにエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに合わせて大学パートナーシップ動画を調整し、最適なプレゼンテーションを確保し、ソーシャルメディアキャンペーンなどでのリーチを最大化します。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なパートナーシップストーリーを語る

大学パートナーシップの価値と影響を強調し、ステークホルダーを引き付け、動機付けるインスピレーションを与えるビデオナラティブを作成します。

よくある質問

大学はどのようにして学術コラボレーションとパートナーシップを紹介する高品質な動画を効率的に作成できますか？

HeyGenを使用すると、大学はAIアバターとテキストから動画への技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画に迅速に変換できます。これにより、学術コラボレーションと研究を強調する魅力的なコンテンツを簡単に作成でき、大学パートナーシップ動画の制作プロセスが効率化されます。

HeyGenを使用して、ブランドの評判を強化し、国際的な学生のリクルートメントを促進するためにどのような大学動画を作成できますか？

HeyGenを使用すると、大学はダイナミックな学生の証言や教員のプロフィールから、研究とイノベーションに関する説明動画まで、さまざまな魅力的な動画を作成できます。この機能により、ソーシャルメディアキャンペーンのストーリーテリング動画が大幅に強化され、ブランドの評判が向上し、国際的な学生のリクルートメントが促進されます。

HeyGenは、グローバルな視聴者向けに多言語の大学パートナーシップ動画を制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、先進的なボイスオーバー生成と自動字幕機能を通じて、多言語の大学パートナーシップ動画の制作をサポートします。これにより、学術コラボレーションに関する強力なメッセージが、より広範なグローバルな視聴者に効果的に届くことが保証されます。

HeyGenは、大学パートナーシップ動画においてプロフェッショナルなブランディングと一貫したストーリーテリングをどのように確保しますか？

HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロールと、テンプレートやシーンの豊富なライブラリを提供し、すべての大学パートナーシップ動画で視覚的一貫性を確保します。これにより、大学のブランドの評判を強化し、プロフェッショナルなイメージを維持するのに役立ちます。