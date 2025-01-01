AI駆動のガイドでトラブルシューティングビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して、カスタマーサポートとトレーニングを強化するプロフェッショナルなハウツーおよびトラブルシューティングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
日常的なソフトウェアユーザー向けに、よくあるソフトウェアバグの解決方法を説明する60秒のステップバイステップビデオガイドを開発してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを使用し、明確な画面録画と明瞭なボイスオーバー生成を活用して、解決策を正確かつ明確に伝え、ユーザーのフラストレーションを最小限に抑えます。
一般消費者を対象に、一般的なスマートホームデバイスを迅速にリセットする方法を示す30秒の活気あるビデオチュートリアルを制作してください。ダイナミックなクイックカットと大胆なオンスクリーングラフィックスを活用し、自動字幕/キャプションを補完して、インパクトがあり、簡単に理解できるトラブルシューティングビデオを作成し、要点をすぐに伝えます。
小規模ビジネスオーナー向けに、AI駆動の40秒のビデオガイドを設計し、新しいネットワークプリンターのセットアッププロセスを案内します。モダンで情報豊かなビジュアルスタイルを選択し、インフォグラフィックスタイルのビジュアルを組み込み、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、複雑な技術的ステップをわかりやすく効率的に提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトラブルシューティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、トラブルシューティングビデオの作成プロセスを簡素化します。スクリプトからプロフェッショナルなAI駆動のビデオガイドを迅速に生成でき、生産時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenは魅力的なステップバイステップビデオガイドの制作を支援できますか？
はい、HeyGenは魅力的なステップバイステップビデオガイドやハウツービデオの制作に最適です。事前に構築されたテンプレート、AIボイスアクター、AIキャプションジェネレーターを活用して、明確でプロフェッショナルな指示を効率的に提供します。
HeyGenのプロフェッショナルなビデオ制作をサポートする高度な機能は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕など、プロフェッショナルなビデオ制作のためのAIツールを提供しています。これらの機能により、内部知識共有やカスタマーサポートなど、さまざまな用途に高品質な説明ビデオやビデオチュートリアルを制作できます。
HeyGenはトレーニングビデオの品質とアクセシビリティをどのように向上させますか？
HeyGenは、ブランドコントロール、メディアライブラリサポート、アスペクト比のリサイズなどの機能を備えた多用途なビデオ作成プラットフォームを通じて、新しいスタッフのトレーニングや技術文書を強化します。HeyGenを使用することで、トレーニングビデオが視覚的に一貫性があり、プラットフォーム全体でアクセス可能であることを保証します。