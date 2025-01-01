AIでトリアージ概要ビデオを瞬時に作成

魅力的なAIアバターで医療スタッフのオンボーディングを加速し、コンテンツを魅力的なトレーニングビデオに変えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
CERTメンバー訓練を対象とした包括的な2分間のAIトレーニングビデオを開発し、高度なトリアージプロトコルを詳しく説明します。このビデオは、ダイナミックなビジュアルスタイルで魅力的なグラフィックスと権威あるAIアバターを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して複雑なシナリオに関する正確で詳細な指示を提供します。音声は真剣でありながら教育的なトーンを維持し、緊急対応者に重要な情報を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
災害対応教育の専門家向けに、緊急事態に迅速に適応する方法を示す45秒間のインストラクショナルビデオを作成します。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して迅速なカスタマイズを強調し、重要な情報を強化するために明確で簡潔な字幕/キャプションをサポートする、テンポの速いビジュアル主導のナラティブを求めています。音声は緊急性がありながらも情報提供を重視し、効率と即時適用に焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
AI駆動のツールがトリアージ概要ビデオの作成プロセスをどのように大幅に効率化できるかを示す90秒間のプロモーション作品をデザインします。医療および緊急サービスのトレーニングコンテンツ開発者を対象としています。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、カスタマイズ可能なシーンとスムーズなトランジションを紹介し、HeyGenのAIアバターによるリアルなボイスオーバーで補完されます。このビデオは、高品質で効率的なトレーニング資料を作成するためのAIの使いやすさと力を伝えるべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トリアージ概要ビデオの作成方法

AI駆動ツールを使用して、トレーニングと教育のための効果的なトリアージ概要ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまなプロフェッショナルな「トリアージ概要ビデオテンプレート」から選択し、強力な「テンプレートとシーン」を使用してコンテンツの基盤を迅速に設定します。
2
Step 2
スクリプトを作成
インストラクショナルスクリプトを入力し、多様な「AIアバター」から選択して、リアルな品質でメッセージを伝える「AIスポークスパーソン」として使用します。
3
Step 3
ビジュアルを強化
「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連する画像やクリップを取り入れ、重要なメッセージを視覚的に強化し、「カスタマイズ可能なシーン」を作成します。
4
Step 4
制作と共有
包括的な「AIトレーニングビデオ」をレビューし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、どのプラットフォームでも準備が整うように最終化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと知識保持を向上

AI駆動ツールを使用してトリアージ概要ビデオの影響を高め、重要な情報のエンゲージメントと記憶を向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと生き生きとしたボイスオーバーを含む高度なAI駆動ツールを活用して、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなAIトレーニングビデオの作成を簡素化します。この強力なテキスト-to-ビデオジェネレーターにより、ユーザーは高品質なインストラクショナルコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenは効果的なトリアージ概要ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なシーンやトリアージ概要ビデオテンプレートを含むツールを提供し、明確で簡潔な情報伝達を確保します。AIスポークスパーソンを利用して、重要なメッセージをプロフェッショナルに伝えることもできます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティとリーチのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、AIキャプションジェネレーターによるアクセシビリティの向上や、ビデオを複数の言語に翻訳する機能など、強力な技術的機能を提供します。これらの機能により、トレーニングビデオやメッセージがより広く多様な視聴者に届くことを保証します。

HeyGenのAI駆動ツールを使用してどのくらい早くビデオを生成できますか？

HeyGenの直感的な無料テキスト-to-ビデオジェネレーターとAI駆動ツールを使用すれば、高品質なトレーニングビデオを迅速に制作できます。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、プラットフォームが効率的にビデオを生成します。