旅行安全ビデオを作成して旅を守る

直感的なテキストからビデオへの機能を使用して、安全スクリプトをプロフェッショナルな旅行ビデオに数分で変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
幼い子供を連れた家族が国際旅行を計画する際の健康予防策と緊急連絡先に焦点を当てた、安心感を与える60秒の安全ビデオを作成してください。明るく親しみやすいビジュアル美学を想像し、明るく魅力的なアニメーションと心地よく優しいナレーションを伴い、遊び心のある柔らかい背景音楽を使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、視覚的に魅力的で情報豊富なガイドを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
冒険好きのバックパッカーやスリルを求める人々を対象にした、ハイエナジーな30秒の旅行ビデオを制作し、ハイキングやウォータースポーツなどのアウトドア活動の重要な安全対策を強調します。ビデオはダイナミックで荒々しいビジュアルスタイルを持ち、素晴らしい風景やアクションショットのクイックカットを特徴とし、強烈でモチベーショナルなサウンドトラックでサポートされます。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」を活用して、視聴者を引き込む明確で実用的なアドバイスを提供します。
サンプルプロンプト3
新しい都市やプロフェッショナルな環境をナビゲートするビジネス旅行者やデジタルノマド向けに、情報豊かな40秒の安全ビデオを生成します。美学は洗練されてプロフェッショナルであり、クリーングラフィックス、簡潔なテキストオーバーレイ、洗練された落ち着いたボイスオーバーを組み込み、微妙な企業スタイルの背景音楽と組み合わせます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を使用して、視聴者が静かに情報を吸収できるようにし、最大限のアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

旅行安全ビデオの作成方法

魅力的で情報豊かな旅行安全ビデオを簡単に作成し、視聴者が旅に備えられるようにします。

1
Step 1
テンプレートを選択
ライブラリからプロフェッショナルな安全ビデオテンプレートを選択するか、白紙のキャンバスから始めて、旅行安全ビデオの基礎を迅速に設定します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
スクリプトを入力し、広範なメディアライブラリから関連するメディアを組み込んで旅行安全ビデオを強化します。
3
Step 3
生成と洗練
AIアバターを活用してスクリプトをリアルなプレゼンテーションで生き生きとさせ、安全情報を明確かつ魅力的に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと配信
さまざまなプラットフォームでシームレスに共有できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して旅行安全ビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでのクイック安全ヒントの共有

重要な旅行安全ヒントを含む魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に作成し、より広い視聴者に情報を提供し保護します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、高度なAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を使用して、非常に魅力的な安全ビデオを効率的に作成する力を提供します。これにより、視聴者に響くプロフェッショナルで影響力のあるコンテンツを制作できます。

HeyGenは旅行ビデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、旅行ビデオのための広範なカスタマイズオプションを備えた包括的なオンラインビデオメーカーを提供しています。豊富なメディアライブラリ、ダイナミックなグラフィックス、アニメーション、パーソナライズされたブランディングコントロールを使用して、各ビデオをユニークにすることができます。

HeyGenのAIを使用してスクリプトから安全トレーニングビデオを簡単に作成できますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームは、スクリプトから直接安全トレーニングビデオを作成するプロセスを簡素化します。テキストを入力するだけで、AIアバターと自動クローズドキャプションを備えたプロフェッショナルなビデオを生成し、明確さとアクセシビリティを確保します。

HeyGenは表現力豊かなアバターを使用した没入型の旅行安全ビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは表現力豊かなAIアバターを活用して没入型の旅行安全ビデオを作成するために設計されています。これらのアバターは自然な感情とジェスチャーでメッセージを伝え、安全指示を視聴者にとってより共感でき、記憶に残るものにします。