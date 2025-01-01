出張ポリシー研修ビデオを作成する
AIアバターを使用して、社員の出張研修を効率化し、明確な出張ガイドラインを確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、`予算制限`と出張時の`日当`の最新情報に焦点を当てた60秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックを駆使し、HeyGenの`スクリプトからのテキストビデオ`機能を使用して、正確で一貫性のある明るくクリアなナレーションを生成します。
出張承認を担当するマネージャー向けに、`返金不可の項目`に関する重要な考慮事項を強調した30秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは落ち着いて権威あるもので、HeyGenの`ボイスオーバー生成`機能を通じて、正確に指導を提供します。
全スタッフ向けに、会社のガイドラインに従ってコスト効率の良い`航空券`と`宿泊`を確保するための実用的なアドバイスを提供する50秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、HeyGenの`テンプレートとシーン`を活用して迅速で洗練された制作を行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員の出張費と払い戻しポリシーを明確にするのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオを使用して、出張費、日当、払い戻しのガイドラインを詳述した明確な出張ポリシー研修ビデオを作成し、社員の理解を確保します。
HeyGenが迅速に明確な会社の出張ポリシーを確立するのに理想的な理由は何ですか？
HeyGenはスクリプトを魅力的なビデオに変換し、ボイスオーバー生成とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、チームが重要なガイドラインを迅速に把握できるようにすることで、出張ポリシーの確立を簡素化します。
HeyGenは出張の予算制限と安全手順の説明を支援できますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームを使用すると、予算制限、安全手順、その他の重要な出張の側面を社員に効果的に伝える包括的なビデオを制作できます。
HeyGenは出張ポリシー研修ビデオのブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールをサポートしており、出張ポリシー研修ビデオにロゴやブランドカラーを統合し、すべての会社の出張ガイドラインに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。