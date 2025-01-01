AIで簡単に輸送コンプライアンスビデオを作成

規制遵守を確保する魅力的なコンプライアンスと安全トレーニングビデオを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近の規制変更が輸送に与える影響について、フリートマネージャーや人事コンプライアンス担当者向けに包括的な90秒のアップデートビデオを作成してください。この情報ビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、詳細な法的テキストを明確なビジュアルに効率的に変換し、字幕/キャプションをサポートしてアクセシビリティを確保し、理想的な輸送コンプライアンスビデオメーカーソリューションとなります。
サンプルプロンプト2
国際輸送スタッフ向けに、国境を越えた文書プロトコルに焦点を当てた2分間のコンプライアンス研修モジュールを制作してください。ビデオにはフレンドリーなAIアバターが情報を提示し、複数言語のオプションを備えたボイスオーバー生成を行い、グローバルチームに対応し、複雑な規制資料を円滑に伝達します。
サンプルプロンプト3
輸送中の危険物の適切な取り扱いを示す1.5分間のシナリオベースのビデオを作成し、安全部門のリーダー向けに提供してください。メディアライブラリ/ストックサポートからの動的なビジュアルを使用し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンに統合して、非常に魅力的で理解しやすい輸送コンプライアンスビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

輸送コンプライアンスビデオの作成方法

AIを活用して魅力的で正確な輸送コンプライアンスと安全トレーニングビデオを簡単に制作します。規制の更新を効率化し、チームが十分な情報を得られるようにします。

1
Step 1
コンプライアンススクリプトを貼り付ける
まず、輸送コンプライアンススクリプトをHeyGenに貼り付けます。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストをビデオに変換」を活用して、テキストを瞬時にビジュアルストーリーに変換し、「コンプライアンス研修」資料の基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
「AIアバター」の多様な選択肢からインストラクターを表現するものを選び、適切なシーンを選択します。このステップでコンテンツがすぐに生き生きとし、ビデオ作成がシームレスで魅力的になります。
3
Step 3
カスタムブランディングとボイスオーバーを追加
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を活用して、会社のロゴやカラースキームを含めることで、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させます。これにより、すべてのトレーニング資料で「カスタムブランディング」が一貫性を保ちます。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、レビューして希望のアスペクト比とフォーマットで「エクスポート」します。また、すべての「安全トレーニング」視聴者に対してアクセシビリティとコンプライアンスを確保するために、「字幕/キャプション」を自動生成することもできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制コンテンツを明確化

複雑な輸送規制をすべてのスタッフにとって理解しやすく、影響力のあるビデオレッスンに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして輸送コンプライアンスビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、輸送コンプライアンスビデオの作成を簡素化するために設計された高度なAIビデオプラットフォームです。AIアバターとテキストからビデオへの変換を活用して、コンプライアンス研修のための魅力的なコンテンツを効率的に制作し、複雑なトピックを理解しやすくします。

HeyGenは多言語のコンプライアンス研修にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバターや高度なボイスオーバー生成、多言語のボイスオーバーを含む強力な技術機能を提供し、幅広いアクセシビリティを確保します。さらに、自動生成されたキャプションが理解をさらに向上させ、多様なオーディエンスに対して効果的なコンプライアンス研修を実現します。

HeyGenはカスタムブランディングをコンプライアンスビデオに統合できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なカスタムブランディングを可能にし、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素を輸送コンプライアンスビデオに直接組み込むことができます。これにより、すべての安全トレーニングコンテンツが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenは安全トレーニングのための迅速なテキストからビデオへの変換を支援しますか？

はい、HeyGenの直感的なプラットフォームは迅速なテキストからビデオへの変換に優れており、ユーザーがスクリプトを簡単に高品質な安全トレーニングビデオに変換できるようにします。この使いやすいインターフェースにより、広範なビデオ制作経験がなくても魅力的なコンテンツを効率的に作成できます。