翻訳QAビデオを作成してローカリゼーション品質を向上

ビデオコンテンツの言語品質保証を効率化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオで翻訳QAビデオを簡単に生成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ローカリゼーションチームとQAマネージャーを対象に、現代のAIツールを効果的に統合したLQAワークフローを示す1分間のデモビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、シミュレーションされた画面録画とアップビートなバックグラウンド音楽を特徴とし、AIアバターによって提示されます。HeyGenのAIアバターが複雑なプロセスをどのように生き生きとさせるかを強調してください。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターとマーケティングプロフェッショナル向けに、字幕の正確さと文化的関連性に特に焦点を当てた高品質なビデオ翻訳サービスの提供における一般的な課題に対処する90秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックにし、問題解決のフレーミングとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えています。HeyGenの字幕/キャプション機能がシームレスな統合と編集をどのように保証するかを強調してください。
サンプルプロンプト3
翻訳自動化スペシャリストと言語サービスプロバイダー向けに、翻訳プロセスの自動化における高い基準を維持するために必要なベストプラクティスと品質評価技術を概説する2分間のトレーニングビデオを設計してください。ビジュアルと音声スタイルは権威的で教育的にし、データ駆動のビジュアルとプロフェッショナルなボイスオーバーを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して構造化されたコンテンツを作成する効率性を示してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

翻訳QAビデオの作成方法

強力なAIツールを活用して、ビデオ翻訳の品質を効率的に評価し、言語品質保証（LQA）ワークフローを効率化します。

1
Step 1
基本的なビデオコンテンツを作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、翻訳QAのためのソース素材を確立するために初期のビデオコンテンツを作成します。
2
Step 2
ターゲット言語のアセットを生成
ビデオのための重要な翻訳要素を生成します。ボイスオーバー生成を使用してターゲット言語の音声を追加し、品質評価プロセスの準備をします。
3
Step 3
ローカリゼーションとレビュー注釈を適用
翻訳されたコンテンツを統合します。ブランディングコントロールを利用して特定のマーカーや要素を追加し、レビューのための領域を強調することで言語品質保証（LQA）プロセスを強化します。
4
Step 4
評価のためにQAビデオをエクスポート
最終ビデオを配布のために準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、翻訳品質評価ビデオがどのプラットフォームでも完璧にフォーマットされていることを確認します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療ビデオ翻訳の正確性を確保

AIを活用して、複雑な医療コンテンツの正確なビデオ翻訳を作成し、品質を保証し、グローバルな医療教育と理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenは翻訳QAビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは高度なAIツールを活用して翻訳QAビデオの作成プロセスを効率化し、ユーザーがスクリプトから迅速にビデオコンテンツを生成できるようにします。これにより、翻訳された素材の言語品質保証と評価が効率的に行えます。

HeyGenはビデオローカリゼーションのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはビデオローカリゼーションのために、複数言語での自動字幕とボイスオーバー生成を含む強力な機能を提供します。これらの機能は、ビデオコンテンツの翻訳における包括的なQAプロセスをサポートし、高品質なローカリゼーションを保証します。

HeyGenは翻訳されたビデオコンテンツのための構造化されたQAプロセスをサポートしていますか？

はい、HeyGenはユーザーが翻訳されたビデオコンテンツのための構造化されたQAプロセスを実施することを可能にします。AI駆動のビデオ作成とカスタム入力を組み合わせることで、企業は翻訳品質評価を効率的に行い、さまざまな品質評価技術を適用できます。

HeyGenはビデオ翻訳サービスの既存のLQAワークフローと統合できますか？

HeyGenは言語品質保証のための視覚的な補助を作成する強力なプラットフォームを提供することで、ビデオ翻訳サービスを強化するように設計されています。既存のLQAワークフローを補完し、より広範な自動翻訳プロセス内で効率的なレビューと評価を可能にします。