AIを活用したトレーニングビデオの作成方法をマスターする
ダイナミックなAIアバターを活用して、共感を呼ぶプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に制作する。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーを対象にした新しいソフトウェア機能を明確にステップバイステップで説明する60秒の「チュートリアルビデオ」を開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで技術的であり、HeyGenの音声生成による落ち着いた情報提供のナレーションと、正確な字幕/キャプションを伴い、「プロセスとステップ」の理解とアクセシビリティを向上させます。
新しいオンライン「トレーニングコンテンツタイプ」に潜在的な学習者を引き付けるための45秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、その利点とエキサイティングなモジュールを強調します。視覚的に魅力的でエネルギッシュなスタイルとモチベーショナルな音楽トラックを使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとクリエイティブなテンプレート＆シーンを活用して、説得力のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成します。
すべての社員に向けた重要な「トレーニング管理」イニシアチブに関するアップデートを伝える30秒の簡潔な内部発表ビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでミニマリストであり、情報を明確かつ効率的に伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用してマルチプラットフォーム配信の準備を整えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、ビデオ制作の要素が簡素化され、魅力的なチュートリアルビデオを効率的に開発でき、ビデオ編集の時間を大幅に節約できます。
HeyGenでトレーニングビデオの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをトレーニングビデオに直接組み込むことができます。また、さまざまなトレーニングビデオのテンプレートやシーンを活用して、どのようなトレーニングコンテンツタイプでも一貫性とプロフェッショナルさを確保できます。
HeyGenはアニメーショントレーニングビデオにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAIアバターを提供し、スクリプトを生き生きとさせ、複雑なビデオ編集を必要とせずにダイナミックなアニメーションビデオを簡単に制作できます。これにより、トレーニングコンテンツの全体的な視覚的魅力が向上し、従来の画面録画の必要性が排除されます。
HeyGenを使用してスクリプトをプロフェッショナルトレーニングビデオに変換するのにどれくらいの時間がかかりますか？
HeyGenを使用すると、テキストビデオ技術とAI音声生成を通じて、スクリプトを迅速に完全なトレーニングビデオに変換できます。自動的に字幕とキャプションが追加され、ビデオ制作プロセス全体が大幅に加速されます。