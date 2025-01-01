AIを活用したトレーニングビデオの作成方法をマスターする

ダイナミックなAIアバターを活用して、共感を呼ぶプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に制作する。

新入社員向けに、会社の文化と基本的な初期ステップを紹介する60秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、フレンドリーでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、明るい音楽トラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用して重要なメッセージを伝え、パーソナライズされた感覚を提供し、「社員研修」体験をすぐに歓迎するものにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバーを対象にした新しいソフトウェア機能を明確にステップバイステップで説明する60秒の「チュートリアルビデオ」を開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで技術的であり、HeyGenの音声生成による落ち着いた情報提供のナレーションと、正確な字幕/キャプションを伴い、「プロセスとステップ」の理解とアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
新しいオンライン「トレーニングコンテンツタイプ」に潜在的な学習者を引き付けるための45秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、その利点とエキサイティングなモジュールを強調します。視覚的に魅力的でエネルギッシュなスタイルとモチベーショナルな音楽トラックを使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとクリエイティブなテンプレート＆シーンを活用して、説得力のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成します。
サンプルプロンプト3
すべての社員に向けた重要な「トレーニング管理」イニシアチブに関するアップデートを伝える30秒の簡潔な内部発表ビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでミニマリストであり、情報を明確かつ効率的に伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用してマルチプラットフォーム配信の準備を整えます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングビデオの作成方法

直感的なツールとAI機能を活用して、社員のオンボーディング、スキル開発、または顧客向けチュートリアルのためのプロフェッショナルで魅力的なトレーニングコンテンツを迅速に制作する。

Step 1
スクリプトを作成する
トレーニングコンテンツをアウトラインし、明確なコミュニケーションと構造化されたナラティブを確保するために詳細なスクリプトを書く。
Step 2
AIアバターを選ぶ
コンテンツを提示するAIアバターを選択する。スクリプトを貼り付けて初期のビデオセグメントを生成し、HeyGenのプラットフォーム機能を活用して効率的に作成する。
Step 3
ナレーションを追加する
スクリプトから直接自然な音声を生成し、メッセージを明確に伝え、エンゲージメントを高める。
Step 4
ビデオを洗練し、エクスポートする
ブランディングコントロールを利用してビデオの外観をカスタマイズし、効果的なトレーニングビデオとして配信するために希望の形式でエクスポートする。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を明確にする

技術的または専門的なプロセスのような複雑な主題を理解しやすくし、トレーニングの効果を高める。

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、ビデオ制作の要素が簡素化され、魅力的なチュートリアルビデオを効率的に開発でき、ビデオ編集の時間を大幅に節約できます。

HeyGenでトレーニングビデオの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをトレーニングビデオに直接組み込むことができます。また、さまざまなトレーニングビデオのテンプレートやシーンを活用して、どのようなトレーニングコンテンツタイプでも一貫性とプロフェッショナルさを確保できます。

HeyGenはアニメーショントレーニングビデオにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIアバターを提供し、スクリプトを生き生きとさせ、複雑なビデオ編集を必要とせずにダイナミックなアニメーションビデオを簡単に制作できます。これにより、トレーニングコンテンツの全体的な視覚的魅力が向上し、従来の画面録画の必要性が排除されます。

HeyGenを使用してスクリプトをプロフェッショナルトレーニングビデオに変換するのにどれくらいの時間がかかりますか？

HeyGenを使用すると、テキストビデオ技術とAI音声生成を通じて、スクリプトを迅速に完全なトレーニングビデオに変換できます。自動的に字幕とキャプションが追加され、ビデオ制作プロセス全体が大幅に加速されます。