エンゲージメントを促進するトレーニングプログラムプロモーションビデオを作成

魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルで高品質なコンテンツに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術専門家向けの45秒の説明ビデオを開発し、新しい専門的なトレーニングプログラムを強調します。このトレーニングビデオ制作は、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルと指導的なアニメーション要素、明瞭な音声を特徴とし、HeyGenのAIアバターを利用して複雑な情報を人間のプレゼンターを必要とせずに魅力的に提示します。
サンプルプロンプト2
企業の人事チーム向けに60秒の採用ビデオを制作し、今後のリーダーシップ開発プログラムを宣伝します。ビデオはダイナミックで情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、簡潔なナレーションで効率的な計画を強調します。HeyGenのボイスオーバー生成機能が、さまざまなプログラムモジュールにわたって一貫した高品質の音声を提供できることを示します。
サンプルプロンプト3
オンライン学習者を対象にした30秒の紹介ビデオをデザインし、新しい「ハウツー」コースのプレビューを提供します。ビジュアルは明るくユーザーフレンドリーで、インタラクティブなインターフェースに似ており、明確で親しみやすいナレーションを使用します。HeyGenが提供する自動字幕/キャプション機能を紹介し、トレーニングビデオの全体的な品質を向上させることで、アクセシビリティと理解を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

トレーニングプログラムプロモーションビデオの作成方法

プロフェッショナルなビジュアルと明確なメッセージで、トレーニングプログラムの魅力的なプロモーションビデオを効率的に作成し、オーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
トレーニングプログラムの主な利点を強調する、簡潔で魅力的なスクリプトを作成します。「スクリプトから動画への変換」機能を活用して、テキストを迅速にダイナミックなビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターとビジュアルを選択
ブランドやメッセージを表現するために、多様な「AIアバター」から選択します。ストックライブラリから関連メディアを統合するか、自分のメディアをアップロードして、重要なポイントを示し、魅力的なトレーニングビデオを作成します。
3
Step 3
ブランディングと強化を追加
ブランドの独自のスタイルでプロモーションビデオをパーソナライズします。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して一貫性を保ち、キャプションを追加してアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、希望のアスペクト比と品質で簡単に「エクスポート」します。この重要な最終ステップにより、プロフェッショナルで高品質なプロモーションビデオがすべてのプラットフォームで共有され、トレーニングプログラムへの参加者を増やす準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトのプロモーション広告を開発

トレーニングプログラムを効果的に宣伝する高性能なAIビデオ広告を迅速に作成し、注目を集め、登録を容易に促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、AIアバターとボイスオーバーを活用して、スクリプトからプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に作成でき、トレーニングビデオ制作を大幅に効率化します。

HeyGenはアニメーションのトレーニングビデオの計画と制作を支援できますか？

はい、HeyGenはアニメーションビデオのクリエイティブなビジョンを実現するために、さまざまなAIアバターとテンプレートを提供し、ビデオの計画と制作を支援します。

HeyGenはトレーニングコンテンツの高品質な音声とビデオをどのように保証しますか？

HeyGenは高度なボイスオーバー生成を提供し、自動的にキャプションと字幕を含めることで、すべてのトレーニングコンテンツに高品質な音声とビデオ出力を保証します。

HeyGenはインパクトのあるトレーニングプログラムプロモーションビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenを使用すると、スクリプトから直接トレーニングプログラムプロモーションビデオを作成でき、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを利用して、効果的にメッセージを伝えることができます。