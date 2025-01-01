AIでトレーラー安全ビデオを数分で作成

AIアバターを使用して手順や規制を明確に説明し、スクリプトから効果的な安全ビデオを迅速に作成します。

161/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
建設作業員やDIY愛好者を対象に、不適切なトレーラーの積載と固定の危険性を強調する90秒のプロモーショントレーラーを作成します。視覚スタイルはダイナミックで魅力的であり、一般的なミスとベストプラクティスを劇的なカットで示し、HeyGenのAIアバターがテキストからビデオへのスクリプトでリアルなシナリオを生き生きと再現し、トレーラーを作成する人々に強いメッセージを届けます。
サンプルプロンプト2
一般の人々向けに、トレーラー安全の重要なヒント、例えば適切なヒッチングに焦点を当てた30秒のソーシャルメディアビデオを素早く作成することを想像してください。このテンポの速い作品は、視覚的にインパクトのあるシーンと明確なテキストオーバーレイを必要とし、音声なしでも最大限のアクセス性を確保します。これは、HeyGenの自動字幕/キャプション機能とオンライントレーラーメーカーのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能によって簡単に実現できます。
サンプルプロンプト3
従業員が必須の安全コンプライアンスを受けるための包括的な2分間のトレーニングモジュールが必要です。これは、過積載の固定に関する特定の規制を詳述します。このトレーラービデオは、企業のブランドに一致したプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから直接ソースされた詳細な図や実例を組み込み、スクリプトからのテキストからビデオを使用して簡単に作成できる、堅牢な内部教育を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーラー安全ビデオの作成方法

直感的なオンラインビデオメーカーを使用して、トレーラーや大型車両の必須安全ビデオの作成を効率化し、コンプライアンスと明確なコミュニケーションを確保します。

1
Step 1
トレーラーテンプレートを選択
テンプレートとシーンを使用して効果的な安全ビデオを迅速に作成するために設計されたプロフェッショナルなトレーラーテンプレートをライブラリから選択します。
2
Step 2
安全コンテンツを追加
選択したテンプレートをカスタマイズし、特定の安全メッセージ、画像、またはビデオ映像をインポートして、オンラインビデオエディターで重要な指示を正確に伝えます。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
高品質のナレーション生成で安全指示の明確さを高め、自動字幕を簡単に追加して、メッセージがすべての人にアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
最終安全ビデオをエクスポート
トレーラービデオを完成させ、すべての要素を確認し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、広範な配布のために希望の形式と解像度でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な安全コンテンツを配信

.

さまざまなコミュニケーションおよびソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有できる魅力的な安全ビデオや短いクリップを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはオンラインで魅力的なトレーラービデオを作成するプロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIトレーラーメーカーであり、簡単にトレーラーを作成できます。スクリプトを入力するか、多様なトレーラーテンプレートから選択するだけで、HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターが複雑なビジュアルを処理し、事前のビデオ編集スキルがなくてもアクセス可能にします。

HeyGenでトレーラーを作成する際に利用できるカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenのオンライントレーラーメーカーは広範なカスタマイズを提供し、独自のビデオ映像をインポートしたり、字幕を追加したり、YouTubeビデオ、IGリール、TikTokなどのさまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整できます。これにより、トレーラーが共有に最適化されます。

HeyGenはトレーラー安全ビデオのような特定の種類のビデオコンテンツを作成するのに適していますか？

はい、HeyGenは多様なコンテンツを制作できる多用途なトレーラークリエーターであり、重要なトレーラー安全ビデオ、ブランドローンチのプロモーションビデオ、または魅力的な映画トレーラーを制作できます。テキストからビデオへの機能とAIアバターにより、コンテンツ制作が効率的でインパクトのあるものになります。

HeyGenはトレーラー用の完全なブラウザベースのオンラインビデオエディターとして機能しますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブラウザベースのオンライントレーラーメーカーとして機能し、すべての基本的なビデオ編集ツールをウェブブラウザ内で直接提供します。ソフトウェアをダウンロードすることなく、ビデオを簡単にトリミングしたり、クリップをカットしたり、トレーラービデオを洗練させることができます。