AIでトレーラー安全ビデオを数分で作成
AIアバターを使用して手順や規制を明確に説明し、スクリプトから効果的な安全ビデオを迅速に作成します。
建設作業員やDIY愛好者を対象に、不適切なトレーラーの積載と固定の危険性を強調する90秒のプロモーショントレーラーを作成します。視覚スタイルはダイナミックで魅力的であり、一般的なミスとベストプラクティスを劇的なカットで示し、HeyGenのAIアバターがテキストからビデオへのスクリプトでリアルなシナリオを生き生きと再現し、トレーラーを作成する人々に強いメッセージを届けます。
一般の人々向けに、トレーラー安全の重要なヒント、例えば適切なヒッチングに焦点を当てた30秒のソーシャルメディアビデオを素早く作成することを想像してください。このテンポの速い作品は、視覚的にインパクトのあるシーンと明確なテキストオーバーレイを必要とし、音声なしでも最大限のアクセス性を確保します。これは、HeyGenの自動字幕/キャプション機能とオンライントレーラーメーカーのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能によって簡単に実現できます。
従業員が必須の安全コンプライアンスを受けるための包括的な2分間のトレーニングモジュールが必要です。これは、過積載の固定に関する特定の規制を詳述します。このトレーラービデオは、企業のブランドに一致したプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから直接ソースされた詳細な図や実例を組み込み、スクリプトからのテキストからビデオを使用して簡単に作成できる、堅牢な内部教育を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはオンラインで魅力的なトレーラービデオを作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIトレーラーメーカーであり、簡単にトレーラーを作成できます。スクリプトを入力するか、多様なトレーラーテンプレートから選択するだけで、HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターが複雑なビジュアルを処理し、事前のビデオ編集スキルがなくてもアクセス可能にします。
HeyGenでトレーラーを作成する際に利用できるカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenのオンライントレーラーメーカーは広範なカスタマイズを提供し、独自のビデオ映像をインポートしたり、字幕を追加したり、YouTubeビデオ、IGリール、TikTokなどのさまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整できます。これにより、トレーラーが共有に最適化されます。
HeyGenはトレーラー安全ビデオのような特定の種類のビデオコンテンツを作成するのに適していますか？
はい、HeyGenは多様なコンテンツを制作できる多用途なトレーラークリエーターであり、重要なトレーラー安全ビデオ、ブランドローンチのプロモーションビデオ、または魅力的な映画トレーラーを制作できます。テキストからビデオへの機能とAIアバターにより、コンテンツ制作が効率的でインパクトのあるものになります。
HeyGenはトレーラー用の完全なブラウザベースのオンラインビデオエディターとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブラウザベースのオンライントレーラーメーカーとして機能し、すべての基本的なビデオ編集ツールをウェブブラウザ内で直接提供します。ソフトウェアをダウンロードすることなく、ビデオを簡単にトリミングしたり、クリップをカットしたり、トレーラービデオを洗練させることができます。