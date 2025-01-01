タウンホール要約ビデオを作成して職場のコミュニケーションを向上

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なイベント要約ビデオを簡単に作成し、職場のコミュニケーションを改善します。

167/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近のバーチャルタウンホールからの最も重要な瞬間を紹介する45秒のイベント要約ビデオを作成し、外部の利害関係者や将来の従業員をターゲットにします。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、主要なスピーカーや統計を強調し、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックとAIアバターによる画面上のテキストで洗練された先進的なプレゼンテーションを提供します。
サンプルプロンプト2
最近のタウンホール録画から30秒の要約ビデオを作成し、ライブイベントを見逃した従業員やリフレッシュが必要な従業員向けに特化します。このビデオは、情報豊富で親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、消化しやすい箇条書きとグラフィックスを特徴とし、自動生成された字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
社内チームや新入社員の間で会社文化を育むことを目的とした、タウンホールを効果的に要約する60秒の内部ビデオを作成することを想像してください。書かれたスクリプトをダイナミックなビジュアルナラティブに変換します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリエイティブでイラスト的であり、会社のブランディング要素を取り入れ、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、広範な編集なしでメッセージを生き生きとさせます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タウンホール要約ビデオの作成方法

タウンホール録画をダイナミックで魅力的な要約ビデオに変換し、内部コミュニケーションを向上させ、チームを情報でつなぎます。

1
Step 1
コンテンツをアップロード
まず、既存のタウンホール録画をアップロードするか、スクリプトをHeyGenに貼り付けます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、追加のビジュアルを統合します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、重要なハイライトを提示し、メッセージにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ボイスオーバーとカスタマイズを追加
HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、重要なメッセージを明確に伝え、要約ビデオをインパクトのあるものにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
イベント要約ビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまな配信チャネルに対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなタウンホール要約でインスパイア

.

従業員をインスパイアし、リーダーシップのビジョンと重要なポイントを明確に伝えるモチベーショナルなタウンホール要約を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なタウンホール要約ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、長いタウンホール録画をダイナミックなイベント要約ビデオに変換し、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用します。これにより、ビデオ作成が効率化され、職場のコミュニケーションやソーシャルメディアでの共有においてメッセージが魅力的になります。

HeyGenはどのような種類のビデオを企業向けに作成できますか？

HeyGenは、マーケティングビデオ、セールスビデオ、テスティモニアルビデオ、従業員プロフィールビデオなど、多様なビデオ作成ニーズに対応しています。HeyGenのテンプレート、ブランディングコントロール、メディアライブラリを活用して、高品質でプロフェッショナルなコンテンツを作成し、魅力的でインパクトのあるビデオを提供します。

HeyGenは既存の録画を洗練されたビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは、タウンホール録画や他の事前録画ビデオを取り込み、自動字幕/キャプションとリアルなボイスオーバー生成で強化します。これにより、編集プロセスが簡素化され、すべてのプラットフォームでコンテンツがよりアクセスしやすく、魅力的になります。

HeyGenはリモートワークプレイスでのコミュニケーションをどのように向上させますか？

リモートおよびハイブリッドな職場環境において、HeyGenは魅力的なバーチャルタウンホール要約や重要な内部ビデオを作成するための必須ツールです。そのAI駆動の機能により、明確で一貫した職場のコミュニケーションが確保され、企業が価値とインパクトを効果的に伝えるのを助けます。