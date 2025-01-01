竜巻安全ビデオを迅速かつ効果的に作成

リアルなAIアバターを使用して、数分で魅力的な竜巻の備えと安全トレーニングビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学校の管理者や生徒向けに、竜巻警報手順を詳細に説明する45秒の指導ビデオを開発してください。このプロンプトでは、直接的で教育的なビジュアルスタイルを要求し、重要な行動を強調するためにアニメーションオーバーレイを組み込み、HeyGenの事前設計されたテンプレートとシーンを活用して、教育プラットフォーム全体で迅速に展開できるようにします。
サンプルプロンプト2
一般市民を対象に、竜巻警報時に取るべき即時行動を強調する30秒の緊急警報ビデオを作成してください。避難所を探すなどの行動を強調します。ビジュアルと音声スタイルは緊急性があり、インパクトのあるもので、太字のテキストグラフィックと明確なボイスオーバー生成を用いて、重要な情報を迅速かつ効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
地域のリーダーやボランティアに、地域内で包括的な緊急事態への備えを促進するよう奨励する75秒の地域アウトリーチビデオをデザインしてください。トーンはインスピレーションを与え、コミュニティに焦点を当てたもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを統合し、他者を助ける様々なシナリオを描写し、集団行動を促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

竜巻安全ビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、影響力のある竜巻安全ビデオを迅速に作成し、コミュニティが準備され情報を得られるようにします。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
事前設計されたテンプレートから選ぶか、竜巻安全スクリプトを入力してビデオプロジェクトを開始し、HeyGenのテンプレートライブラリを活用します。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
AIアバターを選択しカスタマイズして、明確で魅力的な竜巻の備え指示を提供するビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
アクセシビリティのためにキャプションを追加
AIキャプションジェネレーターを使用して、ビデオに正確な字幕を自動的に追加し、メッセージがすべての人に理解されるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成した竜巻安全ビデオを様々なアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム全体で簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

緊急の竜巻警報ビデオを制作

竜巻警報、注意報、緊急手順の迅速な伝達のために、簡潔で魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な竜巻安全ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと事前設計されたテンプレートを使用して、影響力のある竜巻安全ビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、重要な竜巻の備え情報と安全プロトコルを効率的に伝えるプロセスが簡素化されます。

HeyGenは多言語対応の竜巻警報手順ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは包括的な竜巻警報手順ビデオを生成することができます。AI吹き替えと字幕/キャプションを使用して、緊急警報や厳しい天候情報がより広い視聴者に届くようにし、効果的な地域アウトリーチを実現します。

HeyGenでの竜巻安全トレーニングビデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、組織のロゴや色を安全トレーニングビデオに組み込むことができます。また、関連するビジュアルのためにメディアライブラリを利用し、雇用者や学校の安全プログラムに合わせた竜巻安全コンテンツを確保します。

HeyGenはどのくらいの速さで厳しい天候に対する緊急準備コンテンツを作成できますか？

HeyGenはスクリプトを直接ビデオに変換することで、緊急準備コンテンツの作成を簡素化します。迅速なテキストからビデオへの変換機能とボイスオーバー生成により、竜巻注意報や警報シナリオのための重要な厳しい天候の更新情報と安全メッセージを効率的に作成できます。