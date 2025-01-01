AIの力でツール安全動画を作成

AI動画ツールで職場の安全を変革。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなトレーニング動画を簡単に作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な技術者向けに、専門機器の適切な安全手順をリフレッシュするための60秒の職場安全動画を作成します。HeyGenのAIアバターを利用して、プロフェッショナルで直接的、やや真面目なプレゼンテーションを行い、ベストプラクティスを一貫して信頼性のあるメッセージで伝えます。
サンプルプロンプト2
機械を操作するすべての従業員向けに、適切なツール使用のための重要な安全チェックポイントを強調する30秒の従業員トレーニング動画を作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速くダイナミックで、画面上のテキストハイライトを目立たせ、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、モチベーションを高めつつ情報を提供する音声を補強します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスのオーナーやチームリーダーを対象にした40秒の短い安全動画を想像し、一般的な作業場のツールの基本的な取り扱いを示します。この実用的でDIYに優しい動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を利用して、インパクトのあるトレーニングを簡単に作成できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ツール安全動画の作成方法

AIを活用してプロフェッショナルで魅力的なツール安全動画を簡単に制作し、職場のトレーニングを効率化し、コンプライアンスを確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ツールの安全手順を明確かつ簡潔にまとめたスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を利用して、トレーニング動画のスクリプトを迅速にビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択し、安全メッセージを効果的に伝えます。これらのAIプレゼンターは、職場安全動画で従業員を引き付けます。
3
Step 3
カスタマイズと強化
クイズやクリック可能な情報などのインタラクティブな要素を追加して、エンゲージメントと記憶保持を向上させます。HeyGenの編集ツールを活用して、ブランド要素を取り入れた職場安全動画を洗練させます。
4
Step 4
配布用にエクスポート
完成したツール安全動画をSCORMを含むさまざまな形式でエクスポートし、LMSとのシームレスな統合を実現します。これにより、従業員トレーニング動画が簡単に共有および追跡可能になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

安全トレーニングのグローバルなリーチを拡大

多くの安全トレーニング動画を制作し、翻訳して多様なグローバルな労働力に効果的に届けます。

よくある質問

HeyGenは安全トレーニング動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIプレゼンターや使いやすいインターフェースを含む高度なAI動画ツールを活用して、プロフェッショナルな安全トレーニング動画を迅速かつ効率的に作成するプロセスを簡素化します。これにより、従業員向けの魅力的なビジュアル学習コンテンツを迅速に開発できます。

HeyGenは効果的な職場安全動画の開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、包括的な編集ツール、カスタマイズ可能な動画テンプレート、ナレーションや字幕の生成機能を提供し、職場安全動画を明確で魅力的かつアクセスしやすいものにします。適切な安全手順やベストプラクティスをトレーニングに簡単に組み込むことができます。

HeyGenは異なるシナリオに対応した多様な安全動画の作成を支援できますか？

はい、HeyGenの柔軟なプラットフォームを使用すると、短い安全動画から詳細なコンプライアンス研修モジュールまで、さまざまなタイプの安全動画を制作できます。AIアバターとテキストから動画への機能を活用して、すべての従業員トレーニング動画に一貫性のあるプロフェッショナルなコンテンツを作成できます。

HeyGen生成のトレーニングで従業員のエンゲージメントを確保するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなAIプレゼンター、インタラクティブな要素、強力な編集ツールを通じて魅力的なビジュアル学習をサポートします。これにより、ブランドコントロールを含む魅力的なトレーニング動画を作成し、重要な安全情報の理解を向上させ、従業員のエンゲージメントを高めることができます。