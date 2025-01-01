AI効率でツール操作ビデオを作成

トレーニングを効率化。HeyGenの高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シンプルなテキストスクリプトからインパクトのあるデモンストレーションビデオを迅速に作成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーがワークフローを効率化することを目的としたクラウドベースのプロジェクト管理ツールの高度な機能を紹介する45秒の簡潔なチュートリアルを制作します。クリーンでミニマリストなビジュアル美学を採用し、正確な画面録画を伴い、落ち着いた権威ある音声ナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、すべての技術的説明を一貫してプロフェッショナルに提供します。
サンプルプロンプト2
人気のワードプロセッシングソフトウェアの一般的なショートカットや効率的なテクニックを示す30秒のインパクトのあるクイックチップビデオを開発し、日常のテクノロジーユーザーが即座に生産性を向上させるのに理想的です。ビジュアルプレゼンテーションはテンポが速く、説明的なグラフィックと画面上のテキストを使用し、親しみやすい会話調の音声トーンでサポートします。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティを向上させ、これらの「操作ビデオ」の重要なステップを強化します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやマーケター向けに「動画の作り方」に関する90秒の情報ガイドを作成し、新しい分析ダッシュボードを使用して複雑な情報を消化しやすいビジュアルコンテンツに変換するプロセスを詳述します。ビデオはモダンで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、明確なUI要素と魅力的なデータビジュアライゼーションを紹介し、プロフェッショナルでありながらアクセスしやすい声のナレーションを組み合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して、関連するBロール映像でビジュアルストーリーを豊かにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ツール操作ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、複雑なツールを魅力的で高品質なビデオチュートリアルで説明する技術をマスターしましょう。製品デモンストレーションを簡素化します。

1
Step 1
スクリプトとビジュアルを作成
ツールの操作に関する詳細なスクリプトを作成し、各ステップを分解します。必要なスクリーンショットや画面録画を準備します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能は、書かれた指示をダイナミックなビデオにシームレスに変換するための基盤を提供します。
2
Step 2
ビジュアルの基盤を選択
HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンからビデオの構造を選び、洗練された魅力的なビジュアルフローを確保します。準備したビジュアルアセット（スクリーンショット、クリップ）を選択したレイアウトに統合し、各操作ステップを明確に示します。
3
Step 3
プレゼンターと音声を追加
AIアバターを組み込んで、画面上のプレゼンターとして説明を生き生きとさせます。HeyGenが生成した音声またはあなたがアップロードした音声を組み合わせて、複雑な指示を効果的に伝えます。
4
Step 4
ガイドを洗練し、エクスポート
ビデオの字幕/キャプションを自動生成して、視聴者のアクセシビリティと明確さを向上させます。完了したら、ツール操作ビデオを希望の形式でエクスポートし、共有と即時のインパクトに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速で魅力的なビデオスニペット

ソーシャルメディア向けに簡潔で魅力的なデモンストレーションビデオやステップバイステップガイドを迅速に制作し、複雑なツール操作を簡単に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはツール操作のビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトからプロフェッショナルなツール操作ビデオを生成し、AIアバターと合成音声を完備することで、ビデオ作成を大幅に簡素化します。これにより、複雑な撮影なしで高品質なインストラクションビデオを効率的に制作できます。

HeyGenは詳細な製品デモンストレーションやビジュアルガイドを作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ストックアセット用のメディアライブラリ、技術的な説明を明確にするためのAIアバターを含む強力な機能を提供します。字幕やブランド要素を簡単に追加して、あらゆるツールのステップバイステップガイドを強化できます。

HeyGenはさまざまなハウツービデオやYouTubeビデオチュートリアルを迅速に制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのテキストからビデオへの機能とAIによる音声生成により、さまざまなハウツービデオやYouTubeチュートリアルを迅速に大量生産できます。これにより、さまざまなツールの操作ガイドやインストラクションビデオを効率的に生成できます。

HeyGenはどのようにして操作ビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持することを保証しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべてのビデオに組み込むことができます。これにより、作成するすべての技術的説明やデモンストレーションビデオが一貫してプロフェッショナルであり、ブランドのイメージを強化します。