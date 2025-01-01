AIを活用したツール採用トレーニングビデオの作成

デジタルツールの採用を迅速に促進。HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能でスクリプトを魅力的なビデオに変換します。

サンプルプロンプト1
特定のソフトウェア機能に関する一般的なユーザーの悩みを想像してください。既存のユーザーが詳細な知識を求めている場合に特化した、ステップバイステップの解決策を示す60秒の詳細なビデオチュートリアルを作成してください。視覚スタイルはクリーンで正確であり、重要なアクションを強調するために画面録画を使用し、スクリプトから生成されたプロフェッショナルなテキストからビデオへのナレーションが付随します。このトレーニングビデオは、必要なときに役立つガイダンスとして貴重です。
サンプルプロンプト2
新しい顧客を対象に、製品内でセルフヘルプリソースに簡単にアクセスする方法を紹介する30秒の簡潔なビデオを開発してください。ビデオはフレンドリーで親しみやすい視覚スタイルを持ち、鮮やかなオンスクリーンテキストと落ち着いたナレーションが付随し、自動字幕/キャプションで完全なアクセシビリティを確保します。この顧客教育コンテンツは、ユーザーが独立して答えを見つける力を与えることを目的としています。
サンプルプロンプト3
リモートチーム向けの既存のトレーニングモジュールに新機能の展開を焦点とした50秒のアップデートを設計してください。視覚と音声のスタイルはプロフェッショナルでありながらダイナミックであり、ブランドの一貫性を維持するためにカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用し、クリアなナレーションが付随します。このツール採用トレーニングビデオは、場所に関係なく、すべてのチームメンバーが一貫して最新の情報を受け取ることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ツール採用トレーニングビデオの作成方法

AIを活用したビデオ作成でデジタルツールの採用を促進する魅力的で情報豊かなトレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
ナラティブを開発するか、既存のコンテンツをHeyGenに直接貼り付けます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、ツール採用のための動的なトレーニングコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリから選択し、トレーニングコンテンツを視覚的に表現します。これにより、デジタルツール採用ガイドがより魅力的でプロフェッショナルになります。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してブランドのアイデンティティを統合します。正確な字幕/キャプションを追加して、視聴者のための明確さとアクセシビリティを向上させ、顧客教育を強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、どのプラットフォームにも適合するビデオを完成させます。チームや顧客のための高品質なセルフヘルプリソースを制作し、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念の明確化

複雑なツールの機能を理解しやすいビデオチュートリアルに変換し、複雑なトピックを簡単にし、より迅速で効果的な採用を実現します。

よくある質問

HeyGenはビデオチュートリアルの開発における創造的なプロセスをどのように向上させますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを動的なビデオに変換することで、ビデオチュートリアルの創造的なプロセスを効率化します。複雑な撮影機材を必要とせずに、魅力的な教育コンテンツやインタラクティブなガイドを簡単に制作できます。

HeyGenはチームのための効果的なツール採用トレーニングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです！HeyGenは、影響力のあるツール採用トレーニングビデオの作成を簡素化するために設計されています。カスタマイズ可能なテンプレート、AIナレーション、字幕生成を活用して、明確で一貫したタイムリーなガイダンスとセルフヘルプリソースを提供します。

HeyGenを使用したAIビデオ作成が顧客教育において優れた選択肢である理由は何ですか？

HeyGenは、AIビデオ作成を通じて顧客教育において非常に効率的でスケーラブルなソリューションを提供します。当社のプラットフォームを使用すると、テキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオコンテンツを生成でき、カスタマイズ可能なAIアバターとブランディングコントロールを備えており、すべての教材で一貫したビデオチュートリアルを確保します。

HeyGenは一貫したビデオコンテンツのためのブランドキット統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenはブランドキット統合を完全にサポートしており、すべてのビデオコンテンツがブランドアイデンティティに一致するようにします。カスタムロゴ、色、フォントをブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して適用し、トレーニングビデオやインタラクティブガイドにプロフェッショナルで一貫した外観を維持します。