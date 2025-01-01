AIのスピードでトーンオブボイストレーニングビデオを作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケター向けに45秒のダイナミックな指導ビデオを制作し、すべてのコンテンツ作成において一貫したトーンを維持する方法を示します。ビジュアルは明るくイラスト的で、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して簡単に生成できる陽気で親しみやすいAIボイスで補完されます。
サンプルプロンプト2
新しい営業チームのオンボーディングのために90秒のブランドアイデンティティトレーニングビデオを開発し、一貫したトーンで効果的なコミュニケーション戦略を示します。ビデオは現実的なシナリオベースのビジュアルと自信に満ちた説得力のあるトーンを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して詳細なスクリプトをビデオに変換することで簡単に実現できます。
サンプルプロンプト3
広範なコンテンツ戦略の一環として、効果的なトーンオブボイストレーニングビデオを作成することに焦点を当てた30秒のeラーニングモジュールを設計します。インフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチと落ち着いた教育的なナレーションを採用し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じてアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トーンオブボイストレーニングビデオの作成方法

魅力的で一貫したトーンオブボイストレーニングビデオを効率的に開発し、チームが統一されたブランドメッセージでコミュニケーションを取れるようにします。

1
Step 1
スクリプトとシーンを作成
望ましいトーンオブボイスを示す明確なスクリプトを書いてコンテンツ作成を始めます。その後、HeyGenのさまざまなテンプレートとシーンから選択して、トレーニングのビジュアルステージを設定します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを最もよく表すAIアバターを選択してトレーニングビデオを強化します。このビジュアル要素と生成されたボイスオーバーを組み合わせることで、複雑な概念を理解しやすくします。
3
Step 3
ブランドガイドラインを適用
ブランドガイドラインをビデオに直接組み込むことで、一貫したブランドコミュニケーションを確保します。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴを追加し、色を調整し、ブランドアイデンティティを強化する他のビジュアル要素を適用します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして配布
トーンオブボイストレーニングビデオが完成したら、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質のトレーニングビデオをすべての関連プラットフォームで共有し、チームを効果的に教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

一貫したマイクロラーニングコンテンツの作成

内部または外部プラットフォーム向けに短く魅力的なビデオクリップを迅速に生成し、ブランドメッセージングとトーンオブボイスを一貫して強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトーンオブボイストレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとAIボイスを使用して魅力的なトーンオブボイストレーニングビデオを迅速に作成します。このAI駆動のアプローチにより、すべてのトレーニングコンテンツで一貫したブランドコミュニケーションが確保され、ビデオ制作がより速く、効率的になります。

HeyGenをブランドアイデンティティトレーニングや営業オンボーディングに使用する利点は何ですか？

HeyGenはHRチームやマーケターがブランドアイデンティティトレーニングや営業チームのオンボーディングビデオを迅速に制作するのを支援します。これにより、一貫したブランドコミュニケーションが実現し、新入社員や従業員のeラーニング体験が向上します。

HeyGenはどのようにしてコンテンツ作成において一貫したブランドコミュニケーションを確保しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターと幅広いAIボイスを利用して、一貫したブランドコミュニケーションを維持します。ユーザーはブランドガイドラインやロゴを組み込むこともでき、すべてのコンテンツ作成が望ましいトーンオブボイスに沿うようにします。

HeyGenは高品質なトレーニングビデオの制作を加速できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの制作を大幅に加速します。テキストからビデオへの機能とテンプレートのライブラリを組み合わせることで、コンテンツ戦略を効率化し、全体のビデオ制作速度を短縮します。