トーンガイドラインビデオを作成：ブランドボイスをマスターする
すべてのコミュニケーションでブランドの一貫性を確保します。高度なテキストからビデオへの機能を使用して、ビデオスクリプトを魅力的なトーンガイドラインビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRチームと内部コミュニケーションスペシャリスト向けに、「トーンオブボイスガイドラインテンプレート」の作成を示す60秒の説明ビデオを開発してください。このビデオは情報的で指導的なビジュアルスタイルを採用し、クリーングラフィックスと親しみやすく励みになる声を使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細な指示を動的なプレゼンテーションに簡単に変換し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティと明確さを向上させ、すべての内部コミュニケーションで「一貫したトーン」を確保してください。
コンテンツクリエイターと小規模ビジネスオーナーを対象に、魅力的な物語を通じて「ブランドペルソナ」を定義し体現する方法を示す30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモダンであり、アップビートな音楽とエネルギッシュなビジュアルを使用します。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を組み込んで目を引く背景を作成し、ブランドの個性のさまざまな側面を紹介し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化された「魅力的なビデオ」を作成してください。
フリーランサーとマーケティングエージェンシー向けに、よく定義された「ビデオスクリプト」が「一貫したブランドコンテンツ」を維持する戦略的重要性を議論する90秒のリーダーシップビデオを想像してください。ビデオは洗練された、専門家主導のビジュアルアプローチを提示し、説得力のある権威ある声を持ちます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」生成能力を活用して、書かれたコンセプトを洗練されたビジュアルにシームレスに変換し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのプロフェッショナルなビジュアルを統合して信頼性と視覚的魅力を高めてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドの独自のトーンオブボイスを反映したビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIスポークスパーソンを使用して魅力的なビデオを生成し、ブランドの一貫したトーンと個性を際立たせます。カスタマイズ可能なスクリプトとAIボイスアクターを活用して、すべてのメッセージを特定のブランドボイスと戦略に合わせることができます。
HeyGenは魅力的なビデオスクリプトとビジュアルを開発するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは無料のテキストからビデオへのジェネレーターとAIアバターを提供し、ビデオスクリプトを生き生きとさせます。動的なビジュアル、カスタマイズ可能なスクリプト、強力なストーリーテリング要素を使用して、簡単に魅力的なビデオを作成できます。
HeyGenは字幕付きの多言語ビデオを制作して、より広いオーディエンスにリーチできますか？
はい、HeyGenは多言語のナレーションと自動字幕をサポートしており、多様なグローバルオーディエンスに向けたインパクトのあるビデオを作成できます。これにより、すべてのコミュニケーションツールでのアクセシビリティとエンゲージメントが向上します。
HeyGenのビデオが一貫したブランドアイデンティティと制作品質を維持するにはどうすればよいですか？
HeyGenでは、ロゴの統合やカスタムカラーを含む包括的なブランディングコントロールを提供しており、すべてのビデオがブランドペルソナに一致するようにします。これにより、すべてのビデオタイプで一貫したブランドコンテンツと高い制作品質が保証されます。