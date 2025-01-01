タイムライン管理ビデオを簡単に作成

AIアバターを活用して効率的なビデオ作成と明確なワークフローを実現し、プロジェクト管理を最適化します。

168/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいフリーランスのビデオグラファー向けに、ワークフローの最適化に関する実用的なヒントを提供する30秒の簡潔なビデオを開発してください。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアル美学を持ち、プロフェッショナルでエネルギッシュな背景音楽で補完されるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、重要なポイントから魅力的なビジュアルを迅速に生成し、すべての情報が明確な字幕でアクセス可能であることを確認してください。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーやエージェンシープロフェッショナル向けに、複雑なクライアントプロジェクトのタイムライン管理ビデオを効果的に作成する方法を示す60秒の洗練された情報ビデオを制作してください。クリーンでビジネス志向のビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたプロフェッショナルな背景音楽を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を統合して重要なメッセージを強化します。この重要なコミュニケーションツールの制作を効率化するために、事前にデザインされたテンプレートとシーンから始めてください。
サンプルプロンプト3
中級のビデオエディターやオンラインコースのインストラクターを対象に、ビデオタイムラインエディター内の高度な機能をマスターしてビデオ作成を加速することに焦点を当てた50秒の教育的なチュートリアルスタイルのビデオをデザインしてください。インターフェース要素を強調する明確で指導的なビジュアルスタイルで提示し、HeyGenの自信に満ちた明瞭なボイスオーバー生成を伴います。実用的な例を示し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを効率的に使用する方法を示して締めくくります。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タイムライン管理ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なツールを使用して、プロジェクトのタイムラインとワークフローの最適化を視覚化する魅力的なビデオを効率的に作成し、複雑なスケジュールを理解しやすくします。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
タイムラインのセグメントと重要なマイルストーンを概説します。ビデオの詳細なスクリプトを準備し、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、物語を視覚コンテンツにシームレスに変換し、イベントの順序と視聴者への説明を定義します。
2
Step 2
ビジュアルテンプレートを選択
プロジェクトのタイムラインを視覚的に表現するために、さまざまな事前デザインされたテンプレートとシーンから選択します。プロジェクトのフェーズ、締め切り、依存関係を明確に示す魅力的なビジュアルとグラフィックを組み込み、タイムラインビデオの舞台を設定します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
タイムラインの各ステージを説明する明確でプロフェッショナルなボイスオーバーでタイムラインビデオを強化します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用してナレーションを追加し、アクセシビリティを向上させ、重要なポイントを強調するために字幕を追加することを検討してください。
4
Step 4
タイムラインビデオをエクスポート
完成したタイムラインビデオの正確性とビジュアルフローを確認します。最終調整を行った後、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを生成し、共有の準備が整った高品質の最終製品を作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

タイムラインビデオでトレーニングを強化

.

プロジェクトのタイムラインや順序プロセスを魅力的なAI駆動のトレーニングビデオに変換することで、学習と記憶を向上させ、理解を深めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的なタイムラインビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、タイムライン管理ビデオを簡単に作成することを可能にします。さまざまなテンプレートやシーン、豊富なメディアライブラリを活用して、魅力的なタイムラインビデオのコンテンツ作成プロセスを強化できます。

HeyGenはタイムライン管理コンテンツのための高度なビデオ編集をサポートしていますか？

HeyGenはAIを通じた効率的なビデオ作成に焦点を当てていますが、ボイスオーバー生成、字幕の追加、アスペクト比のリサイズなどの強力な機能を提供しています。これらのオンラインビデオツールは、複雑な編集ソフトウェアを必要とせずに効率的なワークフローの最適化を可能にします。

HeyGenでタイムライン管理ビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや特定のブランドカラーをビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのタイムライン管理コンテンツで一貫性とプロフェッショナリズムを確保できます。

プロジェクトタイムラインの効率的なコンテンツ作成のためにHeyGenはどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を含む、効率的なコンテンツ作成のための直感的なオンラインビデオツールを提供しています。これらの機能は、プロジェクト管理やワークフローの最適化のための魅力的なビデオを作成するプロセスを効率化し、クリエイターの貴重な時間を節約します。