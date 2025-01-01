タイムゾーン調整ビデオを簡単に作成

AIアバターを活用して、国際会議を効率化し、異なるタイムゾーンでの会議をスムーズにスケジュールする魅力的なビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
国際的なクライアントと調整するフリーランサーやコンサルタント向けに、AIツールのシームレスな統合でタイムゾーンの課題を克服する方法を示す45秒の簡潔なビデオを作成してください。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、ダイナミックな画面録画とHeyGenのAIアバターによる親しみやすく励みになるナレーションを提供し、複雑なスケジューリングをシンプルに見せます。
サンプルプロンプト2
リモートワーカーや小規模ビジネスオーナー向けに、オンライン会議を効率化するためのタイムゾーンコンバーターの力を示す60秒のステップバイステップガイドを作成してください。ビデオは情報提供的でチュートリアルのようなビジュアルスタイルを持ち、正確な画面キャプチャと明確な指導的なナレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションでグローバルなリーチと理解を完璧に補完します。
サンプルプロンプト3
HR部門や企業トレーナー向けに、グローバルチームの文脈でタイムゾーンの違いを説明する魅力的な方法を探る30秒のインパクトのあるビデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して視覚的に刺激的でエネルギッシュなプレゼンテーションを行い、共感できるシナリオと活気に満ちた説得力のあるナレーションを組み合わせて、観客を魅了し、より良いスケジューリングの実践を促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タイムゾーン調整ビデオの作成方法

プロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、会議スケジュールを明確に伝え、タイムゾーンの違いを橋渡しして、シームレスなグローバルコラボレーションを実現します。

1
Step 1
テンプレートを選択
多様なライブラリから事前にデザインされたテンプレートを選択するか、空白のキャンバスから始めてタイムゾーン調整メッセージをスクリプト化します。
2
Step 2
メッセージを作成
異なるタイムゾーンでの主要な会議時間を詳述するスクリプトを入力します。AIアバターの選択肢から選んで、メッセージの明確さと魅力を高めましょう。
3
Step 3
視覚的な明確さを適用
国際会議の日付と時間を強調するために、字幕/キャプションや画面上のテキストなどの機能を利用して、ビデオが理解しやすいようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、高品質のファイルを生成し、チームのスケジューリングを簡素化するために共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションのための迅速なAIビデオ作成

AIを使用して効果的なタイムゾーン調整ビデオやアナウンスを迅速に生成し、分散チーム間での明確なコミュニケーションを確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして異なるタイムゾーンでの会議を効率的にスケジュールするのに役立ちますか？

HeyGenのAIツールを使用すると、国際会議の詳細を明確に伝えるタイムゾーン調整ビデオを作成できます。これにより、異なるタイムゾーンでの会議のスケジュールが簡素化され、タイムゾーンの違いに効果的に対処できます。

HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なタイムゾーン調整ビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターを特徴とする非常に魅力的なタイムゾーン調整ビデオを作成できます。これにより、グローバルチームの会議スケジュールの理解がよりダイナミックでアクセスしやすくなります。

HeyGenがタイムゾーン調整ビデオを作成するための効果的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは、タイムゾーン調整ビデオを簡単に作成するために特別に設計された直感的なAIツールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。これにより、複雑なスケジュールを伝えるプロセスが簡素化され、効率的な会議プランナーとして機能します。

クライアントの調整とオンライン会議の改善にHeyGenを選ぶ理由は何ですか？

HeyGenは、特にタイムゾーンの違いに対処する際に、クライアントの調整とオンライン会議の明確さを大幅に向上させる魅力的なビデオを作成する力を提供します。私たちのビデオ会議ソリューションは、効果的なコミュニケーションとプロフェッショナルなタッチを保証します。