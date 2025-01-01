時間追跡トレーニングビデオを簡単に作成
チームのための時間追跡方法を簡素化します。強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、明確なトレーニングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、ユーザーを効果的に管理し、チームの責任を果たすためのタイムシートをレビューする方法を示す詳細な2分間のチュートリアルを開発してください。このビデオは、データビジュアライゼーションを特徴とするプロフェッショナルでインフォグラフィック主導のビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが権威あるが励ましのあるナレーションを提供してベストプラクティスを伝えます。
会計および財務の専門家向けに、経費および請求プロセスのためのシームレスなQuickBooks統合を示す包括的な90秒の指導ビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルはビジネスカジュアルで情報提供的であり、ステップバイステップのインターフェース操作を示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してスクリプトを実現します。
リモート従業員やフィールドスタッフを対象に、プロジェクトの進捗を移動中に更新するためのモバイルトラッキングの簡便さと利点を強調する45秒のガイドを制作してください。ビデオは、さまざまなモバイルデバイスでのアプリ使用を表示し、エネルギッシュな背景音楽とHeyGenの字幕/キャプションを組み合わせたダイナミックでアップビートなビジュアルスタイルを持ち、多様な視聴環境でのアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして時間追跡トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ生成を使用して、プロフェッショナルな時間追跡トレーニングビデオを迅速に作成する力をユーザーに提供します。チームやクライアントのために効率的に時間を追跡する方法を簡単に説明でき、生産時間を大幅に短縮します。
HeyGenは時間追跡システムの技術的プロセスの説明をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、時間追跡のためのブラウザ拡張機能の使用、タイムシートの管理、QuickBooksなどのプラットフォームとの統合など、技術的プロセスを説明する明確なチュートリアルを生成できます。スクリプトからのテキストビデオを利用して、各ステップを効果的に詳細化します。
HeyGenトレーニングビデオのブランディングオプションは何ですか？
HeyGenを使用すると、トレーニングビデオにおけるブランドの存在を完全にコントロールできます。会社のロゴや色を簡単に適用して、すべてのチュートリアルとレポートが一貫したプロフェッショナルな外観を維持するようにします。
HeyGenはどのようにして時間追跡チュートリアルをアクセスしやすく、魅力的にしますか？
HeyGenは、自動音声生成と包括的な字幕を通じて、時間追跡チュートリアルのエンゲージメントとアクセシビリティを向上させます。これにより、モバイルトラッキングやプロジェクトの進捗状況に関するトレーニングコンテンツが明確で、すべてのチームメンバーに理解されることを保証します。