チケッティングシステムトレーニングビデオを即座に作成

AIアバターによって簡単に作成された明確なビデオチュートリアルで、カスタマーサービスを向上させ、オンライントレーニングを効率化します。

サンプルプロンプト1
クライアント向けのサポートチケッティングシステムとその自動通知の利点を紹介する、ダイナミックな90秒の説明ビデオを作成します。このビデオは、複雑なワークフローを説明するために、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルと魅力的なAIアバターを採用するべきです。主な対象視聴者は、サポートソリューションを評価している潜在的なクライアントです。HeyGenのAIアバターがプロセスをナレーションし、字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと明確さを補完します。
サンプルプロンプト2
複雑なチケッティングシステム内でのチケットの追跡と管理、必要な情報の追加のベストプラクティスを示す包括的な2分間のトレーニングモジュールを開発します。ビジュアルアプローチは非常に詳細で、画面録画と説明グラフィックスを交えます。対象視聴者は経験豊富なサポートリーダーと管理者です。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な説明を強化し、システム操作の微妙なニュアンスを明確に伝えるナレーション生成を利用します。
サンプルプロンプト3
新しいチケッティングシステムのアップグレードのシームレスな統合と自動化機能を強調する、簡潔な45秒のプロモーションビデオを想像してください。このクリップは、モダンでテンポの速いビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とするべきです。その目的は、既存のユーザーに新機能について興奮させることです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練された外観を迅速に確立し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チケッティングシステムトレーニングビデオの作成方法

プロフェッショナルなビデオチュートリアルを簡単に制作して、カスタマーサポートと内部プロセスを効率化しましょう。

1
Step 1
トレーニングビデオのスクリプトを作成
チケッティングシステムの主要な機能を概説することから始めます。トレーニングビデオ用の包括的なスクリプトを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して変換する準備を整えます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
チケッティングシステムの機能をユーザーに案内するための適切なAIアバターを選択します。AIアバターは、ビデオチュートリアルに一貫性と魅力的な顔を提供し、視聴者の保持を向上させます。
3
Step 3
ブランディングとナレーションを追加
会社のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、トレーニングコンテンツがカスタマーサービス基準に合致するようにします。ユーザーを案内するための明確なナレーションを作成します。
4
Step 4
字幕付きでエクスポート
アクセシビリティと理解を向上させるために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させます。チケッティングシステムトレーニングビデオをエクスポートし、チームやクライアントに配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なハウツービデオを迅速に作成

複雑なサポートワークフローを、明確で簡潔、かつ魅力的なハウツービデオに変換し、即座に学習とカスタマーサービスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチケッティングシステムのトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、チケッティングシステムの魅力的なトレーニングビデオを作成することを可能にします。これにより、カスタマーサービスチーム向けの包括的なビデオチュートリアルの開発プロセスが効率化されます。

HeyGenは、チケット提出フォームのような特定のチケッティングシステム機能を示すのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenの機能を活用することで、クライアント向けサポートチケッティングシステム内のチケット提出フォームの記入や自動通知の理解など、特定の機能を強調する明確なビデオチュートリアルを作成できます。

HeyGenはオンライントレーニングビデオにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をオンライントレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、チケットの追跡と管理のためのすべてのビデオチュートリアルでプロフェッショナルで一貫した外観が保証されます。

HeyGenを使用して、チケッティングシステムの複数のビデオチュートリアルをどのくらい早く作成できますか？

HeyGenを使用すると、テンプレートとシーンオプションを活用し、効率的なナレーション生成を組み合わせることで、さまざまなトレーニングビデオを迅速に生成できます。これにより、カスタマーサービスチームに必要な情報を提供するためのビデオチュートリアルの制作が加速されます。