リーダーインタビュー動画を作成して共鳴させる
説得力のある専門家インタビューで専門知識を高めましょう。HeyGenのAIアバターを活用して、ストレスのないプロフェッショナルな動画制作を実現します。
長いリーダーシップ動画から複雑なトピックを簡潔に分かりやすく解説する30秒の教育用動画を開発します。初心者やその分野に不慣れな人を対象としたこの短い動画は、魅力的なモーショングラフィックスとテキストオーバーレイを使用した鮮やかなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションで音声なしでも最大限の理解を確保し、既存のコンテンツを簡潔な学習体験に変えます。
主要なリーダーのビジョンや戦略的予測を紹介する60秒の動画を作成し、ブランドの権威を高めます。C-suiteの幹部や意思決定者を対象としたこの影響力のある作品は、映画のようなBロール映像と強力な画面上の引用を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を通じて生成された共鳴するプロフェッショナルなナレーションを提供し、洗練された説得力のあるメッセージを本格的なビデオマーケティングに届けます。
複数のリーダーインタビュー動画からの迅速な回答を1つのトレンド質問にまとめた15秒のソーシャルメディアリールを制作します。このダイナミックな動画は、瞬時の洞察を求めてスクロールするソーシャルメディアユーザーに最適で、さまざまなAIアバター間のクイックカットを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、広範なリーチと迅速な動画作成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリーダーインタビュー動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して、リーダーインタビュー動画や専門家インタビューを効率的に作成できるように、ビデオ制作プロセス全体を簡素化します。AIアバターとナレーションを使用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、従来の撮影の複雑さを大幅に軽減します。
HeyGenは既存のコンテンツをリーダーシップ動画に再利用するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ウェビナーや記事などの既存の長編コンテンツをダイナミックなリーダーシップ動画に再利用するのを簡単にします。テキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、トーキングヘッド動画や教育用解説動画を作成し、YouTubeやLinkedInなどのさまざまなプラットフォームでのリーチを拡大します。
HeyGenはリーダーシップコンテンツでプロフェッショナルなブランディングを確保するためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは、カスタムロゴ、色、フォントを含む強力なブランディングコントロールを提供し、リーダーシップ動画が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持することを保証します。また、メディアライブラリからモーショングラフィックスやストックビデオを統合して、ビデオ制作の視覚的な魅力と品質を向上させることができます。
HeyGenは従来の撮影なしで専門家インタビューや教育用解説動画を作成するのをどのように支援しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、専門家インタビューや教育用解説動画を作成することを可能にし、複雑な現地撮影やリモート制作の必要性を排除します。これにより、ストレスのない動画制作と、静かなインタビューやダイナミックなプレゼンテーションの制作が容易になります。