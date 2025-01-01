テスト準備ビデオを作成して教育とエンゲージメントを高める

AIアバターを使用して、試験準備ビデオを魅力的にし、学習保持を向上させるeラーニングコンテンツを変革します。

165/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑な科目の教育ビデオ制作を目指す教育者にとって、60秒の説明ビデオは不可欠です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを開発し、自動字幕/キャプションで明確さを確保し、高校生や大学生が難しいトピックに取り組むのに最適です。
サンプルプロンプト2
静的な学習資料をオンラインコースを強化するための魅力的な45秒のビデオチュートリアルに変換します。親しみやすいAIアバターを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合し、明確で情報豊かなビジュアルスタイルとソフトなバックグラウンドミュージックで、学生の学習保持を大幅に向上させます。
サンプルプロンプト3
家庭教師やオンラインコースクリエイターとしての可能性を解き放ち、モダンで洗練された30秒のAI駆動ビデオコンテンツを制作します。HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、プロフェッショナルなテスト準備ビデオを効率的に作成し、プロフェッショナルなAIボイスアクターとダイナミックなトランジションでメッセージを効果的に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テスト準備ビデオの作成方法

AI駆動のツールを使用して、学生の学習保持を向上させる魅力的で効果的な試験準備ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
学習資料を貼り付ける
まず、スクリプトや学習コンテンツをHeyGenに貼り付けます。AI駆動のビデオコンテンツエンジンが自動的にテキストをダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なプロフェッショナルAIアバターからレッスンをプレゼンするためのものを選びます。これにより、人間味が加わり、教育ビデオ制作が魅力的になります。
3
Step 3
サポートメディアと音声を追加する
豊富なメディアライブラリを利用して関連するビジュアルを追加するか、自分のものを追加します。プロフェッショナルなAIボイスアクターと自動生成された字幕で明確さとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
試験準備ビデオをエクスポートする
さまざまな形式で高品質の試験準備ビデオを生成し、学生と共有して学習保持を向上させる準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡単に理解できるようにする

.

複雑なテスト準備のテーマを簡単に消化できるビデオコンテンツに分解し、学生が難しい概念を容易に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なテスト準備ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なAIビデオクリエーターを使用して、教育者が試験準備のための魅力的なビデオコンテンツと教育ビデオ制作を簡単に作成できるようにします。学習資料をダイナミックなビデオチュートリアルに迅速かつ効率的に変換できます。

AIアバターを使用して試験準備ビデオをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenを使用すると、プロフェッショナルなAIアバターを試験準備ビデオに組み込むことができ、視覚的な魅力を大幅に向上させ、学生の学習保持を改善する可能性があります。これらのAIアバターは、オンラインコースの強化をより個人的で効果的にします。

HeyGenは効率的な教育ビデオ制作のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ、自然なボイスオーバー生成のためのAIボイスアクター機能、AIキャプションジェネレーターなどの機能を通じて教育ビデオ制作を効率化します。これらのツールは、高品質のeラーニングコンテンツの作成を加速します。

AI駆動のビデオコンテンツは学習資料をどのように改善しますか？

HeyGenで生成されたAI駆動のビデオコンテンツは、静的な学習資料をダイナミックなビデオチュートリアルや明確な説明ビデオに変換します。この革新的なアプローチは、教育者が情報をより効果的に伝え、理解と記憶を促進するのに役立ちます。