Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フィールドセールス担当者やチームリーダーを対象にした60秒のダイナミックな説明ビデオを想像してください。訪問を効果的にスケジュールし、ルートを最大限に効率化する方法を示します。ビデオはエネルギッシュで実用的なビジュアルスタイルを採用し、ルート計画のオンスクリーンシミュレーションを使用し、アップビートなサウンドトラックで補完します。HeyGenのAIアバターを利用して、忙しい担当者にとって情報を親しみやすく吸収しやすいものにするための重要なヒントやコツを提示します。
サンプルプロンプト2
営業オペレーションアナリストやパフォーマンスマネージャー向けに、主要な目標を達成するためのパフォーマンスを効果的に追跡する方法に焦点を当てた30秒の簡潔なビデオを開発してください。ビジュアルアプローチはデータ駆動型で、モダンでミニマリストなデザインの明確なチャートやグラフを組み込み、自信に満ちた情報豊富なナレーションを組み合わせます。HeyGenを使用して字幕を生成し、複雑な分析をすべての視聴者が簡単にフォローできるようにします。
サンプルプロンプト3
小売オペレーションマネージャーや地域ディレクターを対象にした45秒の魅力的なプロモーションビデオを公開し、小売実行を効率的に行うためのソリューションと、小売業者間でエリアを効果的に委任する方法を強調します。ビデオはモダンで視覚的に魅力的なスタイルを持ち、実際のシナリオやエレガントなアニメーションシーケンスを紹介し、インスパイアリングなバックグラウンドスコアを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを迅速に組み立てることができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エリア計画ビデオの作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、営業エリア管理を効率化し、フィールド担当者に魅力的でデータ駆動型のビデオガイドを提供しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
エリア計画ビデオのための明確なスクリプトを作成し、効果的な営業エリア管理のための戦略と主要な目標を概説します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、コンテンツをダイナミックなプレゼンテーションに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
エリア計画ガイドの魅力的なプレゼンターとしてプロフェッショナルなAIアバターを選択します。これにより、コンテンツがパーソナライズされ、フィールド担当者にとって親しみやすくなります。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
ロゴやブランドカラーを含むカスタムブランディングコントロールを適用して、会社のアイデンティティを強化します。これにより、特にパフォーマンスを追跡する際に、すべてのエリア管理コミュニケーションで一貫性とプロフェッショナリズムが確保されます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、選択したプラットフォームに最適なアスペクト比でエクスポートします。包括的なエリア計画ビデオをチームに簡単に配布し、シームレスな小売実行を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エリア目標に向けてフィールドチームを動機付け

魅力的でモチベーションを高めるビデオコミュニケーションを通じて、営業エリア管理計画の目標を達成するようフィールド担当者を鼓舞します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてエリア計画ビデオを強化できますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なエリア計画ビデオを作成することができます。これにより、営業エリア管理計画をフィールド担当者にプロフェッショナルに伝えることができます。

HeyGenはフィールド担当者の一貫したコミュニケーションを管理するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはプリセットのブランディングコントロールを使用してビデオを迅速に生成することで、フィールドチーム管理の一貫したメッセージングを確保します。これにより、新しい戦略や効率的なルート計画のトレーニングが簡素化されます。

HeyGenは小売実行の改善にどのように役立ちますか？

HeyGenは小売実行のための明確な指導ビデオを制作し、フィールド担当者が目標や顧客セグメンテーションを理解するのを確実にします。音声生成と字幕を利用して、重要なデータ駆動型の洞察を効果的に伝えます。

異なる営業エリア向けにカスタマイズされたビデオコンテンツをどのように作成しますか？

HeyGenを使用すると、さまざまな営業エリア管理計画に合わせてビデオコンテンツを簡単にカスタマイズできます。テンプレートとシーンを使用して、エリアを効率的に委任し、異なる小売業者向けに特定のメッセージングで戦略を適応させることができます。