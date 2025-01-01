簡単にテリトリーマッピングビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、販売用のテリトリー層ビデオを作成および修正する方法を学びましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
運用チームや既存のマッピングソフトウェアユーザーを対象に、販売カバレッジを最適化するためのテリトリー層を修正するプロセスを示す45秒のダイナミックなビデオを制作してください。実用的で簡潔なビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと画面上のハイライトを使用し、HeyGenからの明確なナレーション生成を補完し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を統合して実際のアプリケーションを強調します。
新しい営業担当者や小規模ビジネスオーナー向けに、販売テリトリーマッピングソフトウェアの初期設定と使用方法を案内する90秒の魅力的なチュートリアルビデオを開発してください。ビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルな外観を持つフレンドリーなステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、視聴者が各重要なステップを理解できるように包括的な字幕/キャプションを提供します。
経営者や戦略プランナー向けに、販売努力を最適化するためのテリトリーマッピングソフトウェアの戦略的利点を強調する60秒の情報ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは高レベルでデータ駆動型にし、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプトを使用して洗練されたナレーションを提供し、さまざまなプラットフォームに適応できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテリトリーマッピングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なテリトリーマッピングビデオを効率的に作成する力を提供します。これにより、複雑な販売テリトリーやマッピングソフトウェアのチュートリアルを明確に説明できます。
HeyGenを使用してテーブルやスプレッドシートのデータからテリトリービデオを生成できますか？
HeyGenはテキストをビデオに変換することを専門としていますが、テーブルやスプレッドシートからのデータビジュアライゼーションをメディア要素としてシーンにインポートすることができます。これにより、ビデオ内でテリトリー層データを効果的に示すことができます。
HeyGenは販売テリトリーマッピングソフトウェアのチュートリアルにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のブランドカラーをテリトリーマッピングビデオに組み込むことができます。これにより、販売テリトリーやマッピングソフトウェアを説明する際に一貫性とプロフェッショナルさを確保できます。
HeyGenを使用してテリトリー層を修正するチュートリアルビデオを作成するにはどうすればよいですか？
テリトリー層を修正するチュートリアルビデオを作成するには、修正プロセスの画面録画や画像をHeyGenのメディアライブラリにアップロードします。その後、AIアバターを使用したテキストからビデオへの機能を使用して各ステップをナレーションし、効果的なガイドを作成します。