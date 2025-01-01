簡単にテレヘルスエチケットビデオを作成

AIアバターを使用して、医療専門家向けに魅力的なコミュニケーションを作成し、バーチャル訪問のガイドラインを迅速に提供します。

サンプルプロンプト1
医療専門家向けに、バーチャル相談中の優れた「ウェブサイドマナー」のベストプラクティスを示す60秒のプロフェッショナルガイドを開発してください。ビデオには、効果的なコミュニケーションスキルを示すリアルなAIアバターをフィーチャーし、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、自信に満ちた権威ある声を伴います。HeyGenのAIアバターとカスタマイズ可能なスクリプトを利用して、特定の医療コンテキストにシナリオを合わせてください。
サンプルプロンプト2
医療スタッフと管理者向けに、最適なビデオ会議エチケットとテレヘルス技術の効果的な活用に関するクイックヒントをまとめた30秒の簡潔なビデオを制作してください。このビデオは、モダンなインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、テンポの速いリズムと明確なテキストオーバーレイを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを使用し、ライブラリから適切な事前デザインテンプレートを選択して、アクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
医療教育者とクリニックマネージャーを対象に、共感を呼ぶテレヘルスエチケットビデオの作成方法に関する90秒の包括的なトレーニングビデオを生成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは教育的で魅力的であり、シナリオベースの例とプロフェッショナルなナレーションを組み込んでください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、詳細なスクリプトを直接ビデオに変換し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートでビジュアルを強化することで、制作効率を最大化してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テレヘルスエチケットビデオの作成方法

医療専門家向けにプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に制作し、AIを活用したツールで患者と医療提供者のコミュニケーションとウェブサイドマナーを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
テレヘルスエチケットの基本を概説する完全なスクリプトを作成します。HeyGenのプラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオ変換を可能にし、バーチャル訪問のコンテンツ作成をシームレスにします。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
多様な選択肢からAIスポークスパーソンを選び、メッセージを伝えます。これらのAIアバターは、トレーニングビデオにプロフェッショナルで魅力的な存在感を保証します。
3
Step 3
テンプレートカスタマイズを適用
事前デザインされたテンプレートを適用して、ビデオ制作を効率化します。これらのテンプレートは、テレヘルストレーニングビデオの視覚的一貫性を確保するための強力な基盤を提供します。
4
Step 4
効果的にエクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。これらのビデオを広く共有し、医療専門家の間でビデオ会議エチケットを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと記憶力を向上

AIスポークスパーソンを使用したAI駆動のトレーニングビデオを活用して、テレヘルスエチケットのレッスンを非常に魅力的にし、すべての医療スタッフの知識保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療専門家が効果的なテレヘルスエチケットビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なスクリプトを使用して、医療専門家がプロフェッショナルなテレヘルスエチケットビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、患者と医療提供者のコミュニケーションが向上し、効果的なバーチャル訪問が実現します。HeyGenは、重要なAIトレーニングビデオの開発に最適です。

HeyGenのAI生成アバターは、テレヘルストレーニングの改善にどのように役立ちますか？

HeyGenのAI生成アバターは、適切なテレヘルスエチケットとウェブサイドマナーを示す一貫したプロフェッショナルなAIスポークスパーソンを提供します。これにより、トレーニングビデオがより魅力的でスケーラブルになり、医療専門家全体のコミュニケーションスキルが大幅に向上します。

HeyGenを使用してテレヘルスエチケットビデオのコンテンツとブランディングをカスタマイズすることは可能ですか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なスクリプトや事前デザインテンプレート、強力なブランディングコントロールを提供しています。これにより、ユーザーは特定の組織のニーズに合わせてテレヘルスエチケットビデオを調整し、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenはどのようにしてテレヘルストレーニングコンテンツの品質と一貫性を確保しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなボイスオーバー、リアルなAIアバター、組み込みの字幕生成を通じて高品質を確保します。これにより、すべてのトレーニングビデオで一貫した明確なコミュニケーションが実現し、効果的な患者と医療提供者の相互作用とテレヘルス技術の習得に不可欠です。