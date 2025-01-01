HeyGenで技術トレーニングビデオを簡単に作成

知識共有とオンボーディングを効率化。HeyGenのテキストビデオ機能でスクリプトから即座に影響力のあるトレーニングビデオを生成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員が独自のCRMシステムに迅速にオンボードできるように設計された、魅力的な2分間の社員トレーニングビデオを想像してください。このビデオは、モダンで親しみやすいビジュアルスタイルと明確でサポート的な音声を必要とします。HeyGenの高度なAIアバターを利用して情報を提示し、学習体験をインタラクティブで記憶に残るものにし、効果的な社員トレーニングを確保します。
サンプルプロンプト2
新しいB2B技術製品の利点を潜在顧客に紹介する、ダイナミックな90秒の説明ビデオを制作してください。ビデオは、説得力のあるビジュアルスタイルを採用し、鋭い製品アニメーションと権威ある声を使用します。HeyGenの効率的なボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルで影響力のあるナレーションを提供し、複雑な製品デモを効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
更新された技術的なワークフローについて、内部チーム向けの45秒のビデオを開発し、迅速な知識共有リソースとして機能させます。直接的で効率的なビジュアルと明確な指導的な音声を特徴とするべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、メモを迅速に洗練されたビデオに変換し、重要なハウツーチュートリアル情報の迅速な普及を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

技術トレーニングビデオの作成方法

AIアバターと強力な編集ツールを使用して、プロフェッショナルな技術トレーニングビデオを迅速に制作し、複雑な情報を効果的に共有。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
技術コンテンツを詳細なスクリプトにまとめます。テキストビデオの力を活用して、書かれた資料を自動的に初期ビデオドラフトに変換し、技術チュートリアルの堅実な基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
技術的な説明を明確かつ魅力的に伝えるために、さまざまなAIアバターから選択します。これにより、コンテンツが個別化され、視聴者が複雑な情報に集中しやすくなります。
3
Step 3
キャプションを追加し、音声を調整
技術用語のアクセシビリティと理解を向上させるために、明確なキャプションを自動生成します。ボイスオーバーが正確で、ビジュアルと完璧に同期していることを確認します。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
技術トレーニングビデオを最適なアスペクト比とエクスポート形式で仕上げます。高品質の教育コンテンツをさまざまなプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術トピックを簡素化

AIを活用したビデオを利用して、複雑な技術的な主題を解明し、複雑な情報をアクセスしやすくし、学習成果を向上させます。

よくある質問

HeyGenは技術トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなコンテンツを生成することで、技術トレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。画面録画を組み込み、AIアバターを使用して魅力的な配信を行い、ボイスオーバーと自動字幕を完備し、複雑なビデオ編集ソフトウェアの必要性を減らします。

HeyGenは社員のオンボーディング用のトレーニングビデオを迅速に制作するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは効果的な社員トレーニングとオンボーディングビデオの迅速な制作を可能にします。直感的なインターフェースとすぐに使えるテンプレートにより、スクリプトをAIアバターを使った魅力的なコンテンツに迅速に変換し、従来のビデオ制作と比較して大幅に時間を節約します。

HeyGenトレーニングビデオのブランディングに関するカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、トレーニングビデオが会社のアイデンティティに合致するように包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に追加し、色をカスタマイズし、独自のメディアを統合するか、豊富なストックライブラリから選択して、ブランド化されたアニメーションビデオや説明ビデオを作成できます。

HeyGenはどのようにして高品質でアクセス可能な技術チュートリアルを保証しますか？

HeyGenは、先進的なAIを活用して、明確なビジュアルとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えた高品質の技術チュートリアルを提供します。自動字幕とキャプションがアクセシビリティを向上させ、すべての学習者にメッセージが理解されるようにし、さまざまなプラットフォームに対応する多様なアスペクト比のエクスポートをサポートします。