AI自動化で技術文書ビデオを作成
複雑な技術情報を迅速に簡素化し、魅力的なチュートリアルに変換します。スクリプトからのテキストをビデオに活用して、効率的なユーザーオンボーディングとユーザー体験の向上を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザーを迅速にオンボードするための45秒のチュートリアルビデオを開発してください。ビデオは、明るくクリーンなビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み合わせた魅力的でフレンドリーなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して一貫したブランドの外観を確立します。
技術文書作成者やドキュメント管理者向けに、既存の技術文書にシームレスに統合される90秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで情報豊かにし、洗練されたグラフィックと明確な説明音声を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してカスタムアセットを必要とせずに視覚的な明確さを向上させます。
製品マネージャーや内部チームに向けて、重要な製品アップデートや新機能を発表し説明する2分間のビデオをデザインしてください。ビデオはダイナミックでショーケース指向のビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた説明的な声を使用します。HeyGenのAIアバターを使用してアップデートを紹介し、エンゲージメントを高め、複雑な技術情報をよりアクセスしやすくします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして技術文書ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームを使用すると、技術文書のための魅力的なビデオを迅速に作成できます。AIアバターとAI生成のナレーションを使用して、複雑な技術情報を明確な視覚的指示に変換し、ユーザー体験を大幅に向上させ、ユーザーを迅速にオンボードするのに役立ちます。
HeyGenはAI生成の技術チュートリアルに画面録画を統合することをサポートしていますか？
はい、HeyGenはAI生成のビデオドキュメントを専門としていますが、既存の画面録画を簡単にアップロードできます。これにより、実際のアプリケーションデモンストレーションをプロフェッショナルなAIアバターとナレーションと組み合わせて、包括的なビデオチュートリアルと指示を作成できます。
HeyGenはAIビデオドキュメントの共有と統合にどのようなオプションを提供していますか？
HeyGenはAI生成のビデオドキュメントの配布を簡素化します。作成後、ビデオを簡単にダウンロードしたり、既存の技術文書プラットフォームにシームレスに統合するための埋め込みコードを利用したりできます。これにより、ユーザーへのアクセスが広がります。
AI生成の技術ビデオのビジュアルをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、技術文書ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。会社のロゴや色を組み込んだり、さまざまなテンプレートやシーンから選択したり、AIアバターをカスタマイズして一貫したビジュアル体験を維持できます。