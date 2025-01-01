チームコラボレーションビデオを簡単に作成

チームの効果的なコラボレーションとコミュニケーションを向上させましょう。テンプレートとシーンを使用して、魅力的なビデオを迅速に作成し、重要な情報を共有します。

サンプルプロンプト1
リモート開発チームやマーケティングエージェンシーを対象に、ドキュメントを効果的に共同執筆し、即時フィードバックを提供する方法を紹介する60秒の魅力的な指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、スプリットスクリーンのデモンストレーションと画面上のテキストコールアウトを特徴とし、ダイナミックな背景音楽を伴います。ビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、リアルタイムで共同執筆とコメントを行う方法を効果的に示します。
サンプルプロンプト2
新入社員や部門長向けに、チームチャンネル内の構造化されたワークフローを説明する30秒の魅力的な紹介ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは情報豊かでグラフィック重視、インフォグラフィックに似た形式で、明確で親しみやすいボイスオーバーを組み合わせます。このビデオでは、プロジェクトを異なるチャンネルに整理する簡単さと、それらの中でファイルを作成する方法を示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して一貫したプロフェッショナルなナラティブを確保します。
サンプルプロンプト3
企業クライアントや内部コミュニケーションチームを対象に、統合されたチームコラボレーションの全体的な利点を強調する75秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、スムーズなトランジションとプロフェッショナルなグラフィックスを組み込み、インスパイアリングなオーケストラ音楽で強調します。ナラティブは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、チームコラボレーションビデオがどのようにより良いコミュニケーションを促進し、効果的なチームミーティングを可能にするかに焦点を当てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チームコラボレーションビデオの作成方法

AIを活用してプロフェッショナルなコラボレーションビデオを簡単に作成し、チームのコミュニケーションを効率化し、エンゲージメントを高めます。

1
Step 1
コラボレーションビデオプロジェクトを作成
テンプレートを選択するか、スクリプトを作成して始めましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能で、アイデアを迅速に「チームコラボレーション」の基礎ビデオに変換します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターとボイスオーバーを追加
多様な「AIアバター」を選び、自然なボイスオーバーを生成してビデオを強化します。これにより、「コラボレーション」コンテンツが生き生きとし、チームにとって情報がより理解しやすくなります。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティ機能を適用
「ブランディングコントロール」を使用して、チームのアイデンティティに合わせてビデオをカスタマイズします。字幕を含めて、すべてのコラボレーターに対してアクセシビリティと明確さを向上させ、広範な理解を確保します。
4
Step 4
チームビデオを共有し、反復
最終化したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用してビデオを準備します。チームと簡単に「ファイルを共有」してフィードバックを得たり、広く配布したりして、シームレスなコミュニケーションと反復を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コラボレーションコミュニケーションビデオを迅速に作成

ダイナミックなビデオアップデートや共有プロジェクトコンテンツを迅速に生成し、効果的なチームコミュニケーションとコラボレーションを実現します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチームコラボレーションビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、チームが高品質なコラボレーションビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、魅力的なビデオトレーニングや内部コミュニケーションコンテンツを迅速に制作し、シームレスな共有と効率的なチームプロジェクトを実現します。

HeyGenはビデオプロジェクトのための共同ファイル共有と共同執筆をサポートしていますか？

はい、HeyGenはビデオプロジェクトでのチームコラボレーションを促進し、複数のユーザーが貢献し編集できるようにします。ビデオファイルを簡単に共有し、編集アクセスを付与することで、チームのための共同執筆ビデオコンテンツを簡単かつ効率的にします。

チームのコラボレーションビデオのためのブランディングコントロールはどのように利用できますか？

HeyGenは、チームのコラボレーションビデオが会社のアイデンティティに合致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。カスタムロゴや色を適用し、ブランド化されたテンプレートを使用して、すべてのコミュニケーションチャネルでプロフェッショナルで一貫したビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenはリモートチームのためにビデオ作成と共有をどのように効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターとボイスオーバーを使用してテキストからビデオを生成することで効率を向上させ、迅速なビデオトレーニングに最適です。柔軟なエクスポートオプションと字幕生成により、コンテンツがさまざまなプラットフォームやデバイス（モバイルを含む）でアクセス可能で簡単に共有できるようにします。