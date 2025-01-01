チームマイルストーンビデオを作成：成功を簡単に祝う
多様なテンプレート & シーンを使用して、成果を認識し、士気を高めるパーソナライズされた祝賀ビデオを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個々の従業員の5年勤続記念を祝うための心温まる45秒のパーソナライズされたビデオを作成し、チームミーティングでの発表や直接送信に使用します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、控えめなアニメーションと柔らかく感謝の気持ちを込めた背景メロディを取り入れ、同僚からの証言を「AIアバター」や「スクリプトからのテキストビデオ」で個別に届けます。「字幕/キャプション」を含めてアクセシビリティを確保してください。
最近のチームの成果をソーシャルメディアで共有するためのインスピレーションあふれる60秒のビデオを制作し、功績を公に認識し、優秀な人材を引き付けます。このプロフェッショナルなプレゼンテーションは、ブランド要素を取り入れたモダンでエネルギッシュなビジュアル美学を採用し、主要な成功を強調する権威ある「ボイスオーバー生成」を伴います。さまざまなプラットフォームに最適化するために「アスペクト比のリサイズ & エクスポート」を使用してください。
特定の部門内で士気を高めるために、最近の四半期のマイルストーンを要約した30秒の反省ビデオを生成します。ビジュアルアプローチは、チームの瞬間やプロジェクトのハイライトのコラボレーティブモンタージュで、心地よく落ち着いた音楽スコアに合わせて、共有された成功感を育みます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して多様な画像や短いビデオクリップを取り入れ、さまざまな「テンプレート & シーン」で洗練された外観を強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なチームマイルストーンビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、チームの成果を祝うためのパーソナライズされた祝賀ビデオを簡単に作成するプロセスを簡素化します。写真やビデオクリップを簡単にアップロードし、多様なアニメーションやビデオテンプレートを活用し、音楽を追加して、特別な編集スキルがなくても魅力的なクリップのモンタージュを作成できます。
HeyGenは祝賀ビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、祝賀ビデオがあなたの独自のスタイルを反映するように、広範なカスタマイズオプションを提供します。テキスト、キャプション、または字幕を追加し、ロゴや色などのブランドコントロールを統合し、さまざまなトランジション、エフェクト、フィルターを使用してビデオを編集し、成果を効果的に認識します。
HeyGenはさまざまなプラットフォームで従業員認識ビデオを共有することをサポートしていますか？
はい、HeyGenは従業員認識ビデオを簡単に共有して士気を高め、勤続記念を祝うことを可能にします。Instagramの投稿、Facebookの投稿、またはプレゼンテーション用など、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したアスペクト比でビデオをダウンロードでき、チームの成果が広く認識されるようにします。
HeyGenはさまざまな会社のマイルストーンに対応する多用途なビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは多様な会社のマイルストーンのためにプロフェッショナルなビデオを作成するために設計された強力なビデオメーカーです。チームマイルストーンビデオにとどまらず、HeyGenを使用してマイルストーンや成果のビデオから写真のシンプルなスライドショーまで、あらゆる成功を祝うのに最適です。