チームコミュニケーション動画を作成してエンゲージメントを促進
AIアバターを使用して、従業員のエンゲージメントを高め、高品質な動画を即座に提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クロスファンクショナルなプロジェクトチームに30秒のプロジェクト更新や新しいイニシアチブを迅速に共有する必要があると想像してください。この動画は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して重要なポイントを視覚的に強化し、エネルギッシュなバックグラウンドトラックでエンゲージメントを高める、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用するべきです。
新入社員向けに会社の文化と初期ステップを説明する60秒のオンボーディング動画を開発してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーで歓迎的なものとし、HeyGenのAIアバターを利用して情報を明確かつ一貫して提示し、温かく励みになる音声トーンで補完します。
最近のチームの成果を強調し、全社員を対象に士気を高めるための20秒の祝賀的な内部コミュニケーション動画を制作してください。ビジュアルと音声スタイルは高揚感があり活気に満ちたもので、アニメーションテキストと陽気な音楽を取り入れ、HeyGenの字幕/キャプションで重要な詳細を補強し、アクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは内部コミュニケーションのための効果的な動画作成ツールとしてどのように役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストから動画への技術を活用して、内部コミュニケーション動画の強力な作成ツールとしてあなたをサポートします。スクリプトを迅速に高品質な動画に変換し、従業員のエンゲージメントを向上させ、動画作成を効率化します。
HeyGenはプロフェッショナルなオンボーディング動画を作成するためにどのような機能を提供しますか？
プロフェッショナルなオンボーディング動画のために、HeyGenはAIアバターとテキストから動画への機能を提供し、魅力的なトレーニング動画を簡単に制作できます。ロゴや色でブランディングをカスタマイズし、特にリモートやハイブリッドな作業環境で新入社員に一貫した洗練されたコンテンツを提供します。
HeyGenはリモートチーム向けの魅力的なチームコミュニケーション動画の作成をどのように支援しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのボイスオーバー生成機能を提供し、チームコミュニケーション動画の作成プロセスを簡素化します。これにより、動画メッセージが効率的で影響力のあるものとなり、リモートやハイブリッドな作業環境での明確なコミュニケーションと従業員のエンゲージメントを強化します。
HeyGenは効率的な企業動画制作で私のビジネスを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なプラットフォームを通じて企業動画制作を効率化し、複雑な編集ソフトウェアを使用せずに迅速な動画作成を可能にします。AIアバターとブランディングコントロールを活用して、一貫した企業イメージを維持しながらプロフェッショナルな動画コンテンツを迅速に制作できます。