AIを活用したチームコミュニケーショントレーニングビデオの作成
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的な学習モジュールを生成し、コラボレーションとコミュニケーションスキルを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモート従業員とクロスファンクショナルチームを対象にした45秒の研修ビデオを開発し、バーチャルコラボレーションのベストプラクティスを示します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、クリーンなグラフィックスとプロフェッショナルな背景音楽を特徴とします。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して迅速に作成できます。
すべての従業員のオンボーディング時に最適な、アクティブリスニングスキルを磨くことに焦点を当てた30秒の従業員研修ビデオを作成します。複雑な概念を簡単に理解できるように、魅力的でイラスト的なアニメーションスタイルと明確で簡潔なナレーションを採用します。HeyGenのナレーション生成を活用して、モジュール全体で一貫した高品質のナレーションを確保します。
組織全体に向けた90秒の情報ビデオを設計し、新しいチームコミュニケーションツールとその基本プロトコルを紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは明確でデモンストレーション的であり、ツールのアクションを画面共有要素として組み込み、プロフェッショナルで指導的なナレーションを添えます。HeyGenの自動字幕/キャプションを組み込んで、すべての学習者にコンテンツを提供できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチームコミュニケーショントレーニングビデオを効率的に作成できますか？
HeyGenはAIビデオ作成を活用して、高品質なチームコミュニケーショントレーニングビデオの制作を効率化します。ユーザーはスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換でき、効果的なコミュニケーションの学習モジュールを簡単かつ効率的に作成できます。
HeyGenを使用した企業研修ビデオのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、企業のアイデンティティに完全に一致するように、カスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを提供します。また、ストックライブラリからさまざまなテンプレートやメディアを利用して、プロフェッショナルな従業員研修ビデオを作成できます。
HeyGenは従業員研修ビデオのためにリアルなAIアバターとナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenはテキストからリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを生成することができ、従業員研修ビデオを強化します。この機能により、組織全体で明確で一貫したコミュニケーションスキルのトレーニングを提供できます。
HeyGenはどのようにして研修ビデオのスクリプトを完成品にするプロセスを簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトやストーリーボードから直接テキスト・トゥ・ビデオ変換を可能にし、研修ビデオの開発を簡素化します。このAIビデオ作成プロセスは制作時間を大幅に短縮し、L&Dチームが迅速に影響力のある学習モジュールを作成できるようにします。