チームビルディングアクティビティビデオでチームを引き込む

企業のチームビルディングを向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、士気を高めるダイナミックで魅力的なコンテンツを簡単にデザインします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやチームリーダー向けに、ダイナミックなチームビルディングアクティビティを紹介する45秒のビデオを簡単に作成しましょう。エネルギッシュで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションとインスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、コンセプトを迅速に魅力的なビジュアルに変えます。
サンプルプロンプト2
YouTubeのようなプラットフォームでのビデオ作成を効果的に行う方法を、この60秒のガイドで発見しましょう。マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに設計されており、アニメーションテキストオーバーレイとモチベーショナルなボイスオーバーを備えた明確で魅力的なビジュアルスタイルを維持し、HeyGenのボイスオーバー生成機能で完璧に仕上げます。
サンプルプロンプト3
イベントプランナーやチーム開発スペシャリストに最適な、シンプルなチーム開発エクササイズを強調する楽しい30秒のビデオコンテンツを制作しましょう。遊び心のあるカラフルなビジュアルスタイルと陽気な音楽、クイックカットを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートで完璧なビジュアルを迅速に見つけることができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チームビルディングアクティビティビデオの作成方法

AIを活用したビデオ作成で、スクリプトから画面まで、チームの結束と士気を高める魅力的なチームビルディングビデオコンテンツを簡単にデザインします。

1
Step 1
スクリプトを作成する
チームビルディングアクティビティのストーリーと指示を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、テキストを迅速にダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
さまざまなAIアバターから選んでアクティビティを紹介し、エンゲージメントを高めます。これらのAIプレゼンターは、チームビルディングビデオにプロフェッショナルで親しみやすい顔を加えます。
3
Step 3
ブランディングとボイスオーバーを追加する
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴやカラーで会社のビジュアルアイデンティティを適用します。参加者を効果的にガイドするために、明確で魅力的なボイスオーバーを生成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アクセシビリティのために字幕/キャプションを使用します。その後、さまざまなプラットフォームでの共有に最適化されたチームビルディングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チームを鼓舞し、モチベーションを高める

チームを元気づけ、インスパイアするモチベーショナルビデオを作成し、チームビルディングアクティビティのポジティブな成果と協力的な精神を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチームビルディングアクティビティビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、ユーザーが簡単にチームビルディングアクティビティビデオを作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速かつ効率的に生成し、ビデオ作成プロセスを簡素化します。

HeyGenは効果的なチーム開発ビデオ作成のためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、多様なシーン、AIボイスオーバー生成などの機能を提供し、チーム開発ビデオを強化します。これらのツールは、企業のチームビルディングイニシアチブに最適な、魅力的で影響力のあるビデオを作成するプロセスをサポートします。

HeyGenは企業のチームビルディングビデオのブランディングを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムメディアを企業のチームビルディングビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオコンテンツが会社のアイデンティティとブランドガイドラインに完全に一致することを保証します。

HeyGenで生成したチームビルディングビデオコンテンツをYouTubeなどのプラットフォームでどのように配信できますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、YouTubeや内部ネットワークなどのプラットフォームでチームビルディングアクティビティビデオを簡単に共有できます。また、字幕を追加して幅広いアクセスを可能にし、ビデオコンテンツのリーチを最大化します。