AIでチームのスケジュールビデオを作成し、明確なコミュニケーションを実現
プロフェッショナルなAIアバターを使用して、チームのスケジュールやプロジェクトの更新を簡単に説明し、明確さとエンゲージメントを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや人事コーディネーターを対象とした30秒の指導ビデオをデザインしてください。チームのスケジュールを簡単に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンでミニマリスト、心地よいサウンドトラックと正確なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、シンプルなテキストアウトラインを魅力的なビジュアルガイドに変換し、さまざまなテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現します。
リモートチームのリーダーや部門長を対象とした60秒の魅力的なビデオを開発してください。チームのスケジュールを作成する力を示します。ビジュアルの美学はダイナミックで、クイックカットとエネルギッシュなサウンドトラックで視聴者の興味を維持し、リモートコーディネーションの改善を強調します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、異なるタイムゾーンでのアクセスを可能にし、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するイメージでビジュアルストーリーを豊かにします。
マーケティングチームや内部コミュニケーションマネージャー向けの50秒のショーケースビデオを作成してください。ブランド化されたチームのスケジュールを作成する方法を示します。このビデオは、クリエイティブでブランドに合ったビジュアルスタイルとカスタムバックグラウンドミュージックを持ち、表現力豊かなAIアバターを使用して重要なメッセージを伝えます。HeyGenのAIアバターを使用して一貫したブランド表現を強調し、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームにコンテンツを適応させるためのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチームのスケジュールビデオをクリエイティブに向上させますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとダイナミックなシーンを特徴とする魅力的なコンテンツに変換することで、説得力のあるチームのスケジュールビデオを作成する力を与えます。このクリエイティブなアプローチにより、チームの更新が情報豊かで視覚的に魅力的なものとなります。
HeyGenはどのような機能を提供して、チームのスケジュールビデオを簡単に作成できますか？
HeyGenは、豊富なカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを備えたライブラリを提供し、プロフェッショナルでブランドに合ったコンテンツを迅速に作成できるようにします。ロゴや会社の色を簡単に統合できます。
チームのスケジュールビデオをユニークなボイスオーバーやブランディングでパーソナライズできますか？
もちろんです！HeyGenはカスタムボイスオーバーを生成し、字幕を追加することができ、チームのスケジュールビデオがアクセス可能で視聴者に響くようにします。ブランディングコントロールにより、すべてのコンテンツで一貫した会社のメッセージを伝えることができます。
HeyGenで作成したチームのスケジュールビデオはどこで共有できますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォーム向けにチームのスケジュールビデオを最適化し、アスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供します。洗練されたビデオを内部コミュニケーションチャネルや外部プラットフォームで簡単に共有できます。