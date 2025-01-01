チームアライメント動画を作成：今すぐ生産性を向上
AI駆動の動画でチームエンゲージメントを高め、コミュニケーションを簡素化し、テキストから動画を簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトマネージャーやチームリーダーを対象にした90秒の動画を作成し、非同期メッセージを記録してコラボレーションを最適化し、生産性を向上させ、最終的に会議を減らす方法を示します。この情報豊かで直接的な動画は、声の生成を利用して明確さを確保し、フレンドリーなトーンで主要な利点を伝えます。
新入社員やスキルを更新する従業員向けに、複雑なプロセスや新しいシステムを詳述した2分間のトレーニングコンテンツ動画を制作します。プロフェッショナルな外観のこの動画は、教育的でクリーンでわかりやすく、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して正確でパーソナライズされたコンテンツ配信を実現します。
特にリモートチームに向けた45秒のモチベーショナル動画を生成し、新しいチームコミュニケーション戦略に焦点を当ててチームエンゲージメントを向上させます。ダイナミックで包括的なビジュアルとオーディオスタイルは、自動生成されたキャプションによって強化され、すべての人に一貫したブランディングとアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAI駆動ツールはどのようにして動画作成を効率化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやAIボイスアクターを含む高度なAI駆動ツールを活用して、テキストをプロフェッショナルな動画に変換します。これにより、チームアライメント動画のような魅力的なコンテンツを作成するために必要な時間とリソースが大幅に削減されます。
HeyGenは私のチームが非同期メッセージを記録し、コラボレーションを最適化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはチームが非同期メッセージを簡単に記録し、更新を共有することを可能にし、より良いチームコミュニケーションを促進します。AI駆動の動画を利用することで、コラボレーションを最適化し、同期会議の必要性を減らし、生産性を向上させることができます。
HeyGenはAI駆動の動画で一貫したブランディングをどのように確保しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴや色などの一貫したブランディング要素をすべてのAI駆動動画に適用できるようにします。これにより、すべてのパーソナライズされたコンテンツとチームアライメント動画にプロフェッショナルで統一された外観が確保されます。
HeyGenは効果的なトレーニングコンテンツを作成するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、アクセシビリティのための自動生成キャプションや迅速な動画作成のためのテンプレートなど、トレーニングコンテンツに理想的な技術的機能を提供します。これにより、チームを真に引き付ける高品質でプロフェッショナルな動画を効率的に制作できます。