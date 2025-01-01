教師トレーニングビデオを作成する: 究極のガイド

魅力的な指導ビデオを簡単にデザイン。豊富なテンプレートとシーンのライブラリがプロセスを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な教育者向けに、複雑な教育理論を簡単に理解できるステップに分解した45秒の説明ビデオを作成することを目指します。プロフェッショナルでイラスト的なビジュアルアプローチと権威あるが親しみやすいナレーションを用いて、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用し、コンテンツを効率的に洗練されたビデオに変換し、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティと明確さを向上させ、全体的なビデオ作成を強化します。
サンプルプロンプト2
教師がブレンディッドラーニング戦略を探求するための30秒のダイナミックなマルチメディアビデオを作成することを想像してください。デジタルツールを統合するためのクイックヒントを、テンポの速いビジュアルリッチなスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで提示します。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して多様なビジュアルを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、すべてのプラットフォームで完璧に見えるように作成し、学生の学習に役立てます。
サンプルプロンプト3
新しい協働教育法に焦点を当てた90秒の革新的なアニメーション教師トレーニングモジュールを想像してください。このビデオは、情報豊かでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを目指し、一貫したブランディングと温かく招かれるようなナレーションをすべての教育者に提供します。HeyGenの「AIアバター」を活用してトレーニング全体で一貫したプレゼンターを提供し、正確な「ボイスオーバー生成」でメッセージを洗練し、教師トレーニングビデオを作成する際の際立った例にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教師トレーニングビデオの作成方法

教育者を支援し、学生の学習を向上させるために、プロフェッショナルで魅力的な指導ビデオを迅速に制作できる直感的なビデオメーカーを提供します。

1
Step 1
テンプレートを選択
多様な教育トピックと学習目標に合わせてデザインされたプロフェッショナルなテンプレートから選択し、魅力的な指導ビデオを開始します。
2
Step 2
コンテンツを作成
AIを使用してスクリプトをダイナミックなビジュアルに変換します。リアルなAIアバターを生成するか、スクリプトからテキスト-ビデオに変換して、トレーニングメッセージを明確に伝えます。
3
Step 3
強化を適用
組み込みの編集機能を使用して、教師制作のビデオを洗練します。ライブラリからメディアを追加し、字幕を生成し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して一貫性を保ちます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ビデオ作成を完了し、希望のアスペクト比と品質で指導ビデオをエクスポートし、学校や学習プラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツを簡素化

複雑な教育概念を明確で簡潔な説明ビデオに変換し、すべての教師が学びやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして教師が目立つ魅力的な指導ビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは、教師がダイナミックで視覚的に魅力的なマルチメディアビデオを制作するのを支援します。AIアバターとさまざまなテンプレートを活用して、学生の学習を捉え、教育コンテンツを強化する教師制作のビデオを簡単に作成できます。

HeyGenは教室用の説明ビデオ作成プロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenは教師向けの直感的なビデオメーカーであり、ビデオ作成を簡素化します。スクリプトをプロフェッショナルな説明ビデオに簡単に変換し、テキスト-ビデオ機能とボイスオーバー生成を活用して、複雑なトピックを学生の学習にアクセスしやすくします。

効果的な教師トレーニングビデオを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、教師トレーニングビデオを作成するための包括的なツールキットを提供します。AIアバター、豊富なメディアライブラリ、組み込みの編集機能を活用して、学校や教育者向けに高品質でプロフェッショナルなコンテンツを開発できます。

HeyGenはさまざまな種類の教育ビデオコンテンツの制作に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、オンラインコース用の魅力的な指導ビデオからソーシャルメディア用のクイックアップデートまで、多様なビデオ作成ニーズをサポートします。その多用途なプラットフォームを使用して、アニメーションビデオを作成し、一貫したコミュニケーションのためにブランディングをカスタマイズできます。