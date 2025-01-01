生産性を向上させるタスク優先順位付けビデオを作成

テキストからビデオ技術を使用して、スクリプトから簡単に作成できる魅力的なビデオで生産性を向上させ、トレーニングを効率化します。

192/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「HRチーム」や「マーケター」が「タスク管理」戦略を簡素化することを目指す場合、60秒の説明ビデオを想像してください。この制作は、プロフェッショナルでインフォグラフィックにインスパイアされたビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威あるAIのナレーションを使用して、HeyGenの「ボイスオーバー生成」がどのように一貫した音声説明を作成できるかを明確に示します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトチーム内での「協働学習」のために設計された30秒のクイックチップビデオを視覚化してください。「タスク優先順位付けビデオテンプレート」を効果的に紹介します。ダイナミックでイラスト的なビジュアルアプローチと、画面上のテキストとフレンドリーで明るいAIの声を組み合わせることで、HeyGenの「字幕/キャプション」を通じて多様な学習環境でのすべての重要情報を確実にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
個人生活で「うまく優先順位を付けたい」と考える人々に焦点を当てた40秒のインスピレーションビデオを開発してください。適切な「タスクの優先順位付け」の利点を伝えるために共感できるシナリオを使用します。ビジュアルスタイルは温かく励みになるもので、共感的に感じられる会話調のAIの声を特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、魅力的なストーリーを迅速に実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タスク優先順位付けビデオの作成方法

AIを使用して生産性を向上させ、視覚学習を強化するために設計されたタスク優先順位付けに関する明確で魅力的なビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
HeyGenのプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」を活用して、事前にデザインされた「タスク優先順位付けビデオテンプレート」から始めて、コンテンツの基盤を迅速に設定します。
2
Step 2
スクリプトを追加
「タスク優先順位付け」に関する詳細なスクリプトを入力します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、ビデオのためにリアルな声を自動生成します。
3
Step 3
アバターでカスタマイズ
HeyGenの多様な「AIアバター」から選択して、ビデオをダイナミックでプロフェッショナルなものにします。これらのバーチャルプレゼンターが「タスク優先順位付け」コンテンツを生き生きとさせます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
「キャプション」を含めてビデオを広範囲に届ける準備をします。その後、さまざまなフォーマットで高品質な「魅力的なビデオ」を簡単にエクスポートして、シームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでのクイック優先順位付けのヒントを共有

.

AIを使用して、ソーシャルメディアプラットフォームでタスク優先順位付けの戦略とヒントを効果的に伝える魅力的な短編ビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なタスク優先順位付けビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルで魅力的なタスク優先順位付けビデオを作成することで、チームが視覚的な学習を通じて生産性を向上させるのを支援します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが残りを処理し、ビデオ作成を手軽で効率的にします。

HeyGenはコンテンツ作成を効率化するためのタスク優先順位付けビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは直感的なテンプレートとシーンを提供しており、タスク優先順位付けビデオテンプレートに最適なオプションを含んでいます。これにより、マーケターやHRチームは、ゼロから始めることなく効果的なトレーニングやタスク管理コンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenはタスク管理トレーニングビデオを強化するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、多様なAIボイスオーバー、自動キャプションを提供することで、タスク管理トレーニングを向上させます。これらの機能により、ビデオは魅力的であるだけでなく、すべての学習者にとってアクセス可能で効果的なものとなり、より強力な視覚学習体験をサポートします。

HeyGenは組織全体でのタスク優先順位付けのための協働学習イニシアチブをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、HRチームが一貫したブランドイメージで高品質なタスク優先順位付けビデオを作成できるように設計されています。ウォーターマークなしで、複数の言語をサポートすることで、組織全体での広範な理解と到達を確保します。