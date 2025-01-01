タレントレビュー動画を簡単に作成
タレントレビューを効率化し、AIアバターがパフォーマンスデータを生き生きとさせることで後継者計画を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
シニアマネジメントとHRエグゼクティブを対象にした戦略的な2分間のビデオで、組織の未来を解き放ちましょう。効果的な後継者計画に焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルを組み合わせて、信頼と戦略的ビジョンを伝える、前向きで未来志向のビジュアルとオーディオスタイルを簡単に制作します。
タレント開発の詳細に入り、パフォーマンスデータを活用して影響力のある成長戦略を描く、タレント開発スペシャリストとチームリーダー向けに設計された1分間の情報ビデオを作成します。このコンテンツを教育的でクリーンなビジュアル美学と親しみやすい指導的な声で提示し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、さまざまなテンプレートとシーンでのアクセス性と明確さを確保します。
HRビジネスパートナーと部門長向けの魅力的な90秒のビデオで、戦略的な会話のベストプラクティスを紹介し、ワークフォースプランニングの会話を高めましょう。このビデオは、協力的で洞察に満ちたビジュアルスタイルと洗練された親しみやすいオーディオトーンを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームや共有ニーズに簡単に最適化できます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてタレントレビュー動画の作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、ユーザーがシンプルなスクリプトからプロフェッショナルな「タレントレビュー動画」を簡単に生成できるようにし、制作時間と複雑さを大幅に削減します。
HeyGenは効果的なタレントマネジメント動画のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、高品質のボイスオーバー生成、ブランディングコントロールを含む強力な「タレントマネジメントツール」をプラットフォームを通じて提供し、組織が影響力のある「タレントマネジメント動画」や内部「レポート」を簡単に制作できるようにします。
HeyGenは重要なタレントレビュー会議や後継者計画の準備を支援できますか？
もちろんです。「パフォーマンスデータ」や「アンケート」に基づいた情報ビデオの迅速な作成を可能にすることで、HeyGenは「タレントレビュー会議」のための洞察を明確にし、「後継者計画」や「タレント開発」に重要な議論をサポートします。
HeyGenのビデオ機能でタレント開発を改善する方法
HeyGenは、正確な字幕と多様なAIアバターを備えたブランド化されたビデオを提供することで、「タレント開発」イニシアチブの一貫した魅力的なコミュニケーションを保証します。これにより、「目標」や「レポート」などの重要な情報を組織全体で簡単に共有できます。