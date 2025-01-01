タレントモビリティ動画を作成して内部移動を強化
テキストから動画へのスクリプトで作成された魅力的な動画で内部の才能を迅速に開発します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
キャリア成長を求める従業員向けに、社内の「タレント開発」経路に関する60秒の指導動画を作成してください。視覚スタイルはダイナミックでインスパイアリングなものとし、モーショングラフィックスと画面上のテキストでさまざまな機会を強調し、心を高揚させるバックグラウンド音楽を伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を利用して、詳細なアウトラインを効率的に洗練されたリソースに変換し、社内学習のための「オンライン動画メーカー」になることの容易さを示します。
新しい「モビリティリソース動画メーカー」ポリシーやプログラムを効果的に伝えるために、HR部門とチームリーダー向けに30秒の発表動画を制作してください。クリーンでコーポレートな視覚スタイルを想像し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してブランドの一貫性を保ち、自信に満ちた権威ある声を組み合わせます。これにより、重要な情報を迅速に展開し、プロフェッショナルな外観を保ちながら「HRプロフェッショナル」が迅速に更新を共有できるようにします。
会社のリーダーシップとHRの意思決定者向けに設計された50秒の簡潔な動画を想像し、全体的なビジネス成長のための「タレントモビリティ動画」作成の戦略的重要性を強調します。モダンで情報豊かな視覚スタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するチャートと統計を組み込み、プロフェッショナルで説得力のあるナレーションを添えます。明確な字幕/キャプションの追加により、アクセシビリティと理解を確保し、多様なオーディエンスに共鳴する「タレントモビリティ動画」を簡単に作成できることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはHRプロフェッショナルが魅力的なタレントモビリティ動画を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはAI動画生成ツールであり、HRプロフェッショナルが魅力的なタレントモビリティ動画を簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレート、魅力的なAIアバター、シームレスなナレーション生成を活用して、内部移動プログラムを効果的に伝えます。
HeyGenがモビリティリソースのための効率的なオンライン動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenはテキストから動画への生成機能を備えており、スクリプトをプロフェッショナルな動画に迅速に変換できます。強力なブランディングコントロール、メディアライブラリサポート、自動字幕/キャプションを含み、モビリティリソースが効果的でアクセスしやすいものになるようにします。
HeyGenでタレント開発動画の外観とブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや色をタレント開発動画に直接組み込むことができます。また、魅力的なAIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートから選択して、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenが提供する高品質な動画制作のための高度な機能は何ですか？
HeyGenは魅力的なAIアバターと高度なナレーション生成を提供し、プロフェッショナルなコンテンツを制作します。さらに、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションを利用して、どのプラットフォームでも最適化された動画を確保し、従業員のエンゲージメントを向上させます。