結果を生むタレントコーチングビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して簡単に作成できる魅力的なコーチングビデオで、従業員のエンゲージメントと知識の定着を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバー向けに、特定のスキルに関する実用的なタレントコーチングのヒントを提供する60秒のトレーニングビデオを制作し、ダイナミックなビジュアルと励ましのある指導的なオーディオスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、準備したスクリプトから一貫した高品質のナレーションを確保します。
サンプルプロンプト2
中堅管理職向けにリーダーシップ開発とポジティブなチーム文化の育成に焦点を当てた30秒のコーチングビデオを開発し、活気あるビジュアル美学とモチベーショナルな音楽を組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを効率的に使用して、知識の定着のための核心的な原則を迅速に伝えます。
サンプルプロンプト3
全従業員向けに、年次パフォーマンスレビュー準備プロセスを案内する75秒の情報ビデオコンテンツを作成し、明確でサポート的なビジュアルスタイルで簡単に理解できる情報を提示し、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成し、アクセシビリティのために自動生成された字幕/キャプションで強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タレントコーチングビデオの作成方法

HeyGenの強力なAI機能を使用して、従業員を引き付け、知識の定着を向上させるプロフェッショナルなタレントコーチングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コーチングコンテンツをアウトラインし、スクリプトを準備します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、書かれた言葉を魅力的なビデオダイアログに簡単に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから画面上のタレントを選択します。これにより、撮影の必要がなくなり、一貫した高品質のコーチングビデオを簡単に作成できます。
3
Step 3
字幕とブランディングを追加
ブランドのビジュアルアイデンティティを適用してビデオを強化します。HeyGen内で自動的に生成される字幕/キャプションにより、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
タレントコーチングビデオを最終確認し、最後の編集を行います。その後、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、任意のプラットフォームに最適な形式でビデオをダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなタレント開発コンテンツを制作

タレントの成長の旅を支え、導く魅力的なモチベーショナルビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なタレントコーチングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、魅力的なタレントコーチングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、AIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を活用して、テキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenはトレーニングビデオの制作プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenはトレーニングビデオの制作を大幅に簡素化します。直感的なプラットフォームとAI駆動のツールにより、撮影や高価なオンカメラタレントの必要性を排除し、編集とワークフローの効率を向上させ、企業ビデオの作成を手軽にします。

HeyGenでは企業ビデオコンテンツのブランディングオプションはどのように提供されていますか？

HeyGenは、企業ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に統合し、色をカスタマイズし、プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドプレゼンスを維持できます。

HeyGenの機能はコーチングビデオでの知識の定着をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、自動字幕やボイスオーバー生成などの機能を通じて、コーチングビデオでの知識の定着を向上させます。これらのツールはアクセシビリティと理解を向上させ、ビデオコンテンツが効果的であることを保証し、従業員のエンゲージメントとトレーニングビデオでのより効果的な知識の定着を支援します。