AIでテーブルサービストレーニングビデオを作成

HeyGenのテキスト-ビデオ機能を使用して、スクリプトから魅力的な指導ビデオを迅速に制作します。

222/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なサーバーを対象に、顧客とのやり取りやアップセル技術を洗練させたい人向けの「サービストレーニング」ビデオを60秒で開発し、高度なシナリオの「ハウツー」ガイドを提示します。シナリオベースの魅力的なビジュアルと、画面上の微妙なテキストハイライトを使用し、明るくフレンドリーなナレーションでサポートします。HeyGenの「AIアバター」を活用して、異なる顧客とのやり取りのシナリオを提示し、トレーニングを親しみやすくインタラクティブにします。
サンプルプロンプト2
高級レストランでのワインサービスの正しい技術を具体的に示す「テーブルサービストレーニングビデオ」を作成する大規模なイニシアチブの一環として、30秒のエレガントな「指導ビデオ」を制作してください。プロセスの詳細なクローズアップを特徴とし、洗練されたバックグラウンドミュージックと明確で正確なナレーションを伴います。HeyGenの「ナレーション生成」を使用して、一貫性のある高品質なナレーションを確保し、学習体験を向上させます。
サンプルプロンプト3
すべてのフロントオブハウススタッフを対象に、一般的な顧客の苦情を優雅かつプロフェッショナルに処理する方法を教える50秒の「トレーニングビデオ」を設計してください。ビジュアルスタイルはシナリオベースで、現実的な状況を描写し、ポジティブな解決に移行し、安心感と共感を持ったナレーションを組み合わせます。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込むことで、すべての学習者に対するアクセシビリティと理解を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テーブルサービストレーニングビデオの作成方法

テーブルサービススタッフのために魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に開発し、一貫したサービス基準と効率的な学習成果を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成しAIアバターを選択
まず、トレーニングスクリプトを作成します。その後、多様なAIアバターから選択し、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を利用して、自然で魅力的なプレゼンテーションを行います。
2
Step 2
ビジュアルとブランディング要素を追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れてビデオを強化します。会社のロゴや特定のカラーパレットなどのブランディングコントロールをカスタマイズして、一貫性を保ちます。
3
Step 3
テンプレートを適用し字幕を生成
事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用して、ビデオを効果的に構成し、明確でプロフェッショナルな流れを確保します。すべての学習者のアクセシビリティと理解を向上させるために、自動的に字幕を生成します。
4
Step 4
最終トレーニングビデオをエクスポート
トレーニングビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、希望の形式と解像度でダウンロードし、テーブルサービスチームに配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なサービス手順を簡素化

.

AIを使用して、明確で簡潔で理解しやすい教育コンテンツを作成し、複雑なテーブルサービスのステップや手順を解明します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなテーブルサービストレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-ビデオ技術を活用して、高品質なテーブルサービストレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。トレーニングスクリプトを入力するだけで、HeyGenが洗練されたビデオを生成し、コンテンツ作成プロセスを簡素化します。

HeyGenはトレーニングビデオを強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、自然なナレーション生成、自動字幕など、トレーニングビデオを強化するための一連の機能を提供します。また、ブランドコントロールや豊富なメディアライブラリを活用して、ビデオの一貫性と魅力を確保できます。

HeyGenを使ってハウツー指導ビデオを簡単に制作できますか？

はい、HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、魅力的なハウツー指導ビデオを簡単に制作できます。直感的なテンプレートとユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して、広範なビデオ編集経験がなくても効果的な教育コンテンツを作成できます。

HeyGenは大量のサービストレーニングビデオの作成をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenのスケーラブルなプラットフォームは、多数のサービストレーニングビデオを効率的に作成し、一貫した品質を維持するように設計されています。これにより、チーム全体が包括的で魅力的なトレーニングを受けることができます。