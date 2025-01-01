システムアクセスのトレーニングビデオを簡単に作成
明確なAccessビデオトレーニングを提供し、基本知識をマスター。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオで作成が簡単になります。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「基本知識」を持つユーザー向けに、効果的に「フォームを作成する」プロセスを案内する60秒の明確な指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであるべきで、画面録画と権威あるが親しみやすいAIアバターをナレーションに利用し、HeyGenのAIアバターを活用して、画面上のプレゼンターを必要とせずに専門的なコンテンツを提供します。
包括的な「オンライン学習リソース」を求める学習者向けに、利用可能な「Accessビデオトレーニング」を強調する30秒の現代的で魅力的なプロモーションクリップが必要です。このビデオは、スピーディーで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完され、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを利用して、主要な学習モジュールとその利点を紹介します。
データアナリストやデータベース管理の学生向けに、「クエリでデータを管理する」方法と「Accessデータベース内でのリレーションシップの使用」を説明する75秒の詳細なチュートリアルを設計してください。ビジュアルの美学はクリーンで機能的であるべきで、明確な画面デモンストレーションと正確なナレーションを優先し、HeyGenの字幕/キャプションで技術用語のアクセシビリティと強化を図ります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてシステムアクセスのトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なAccessビデオトレーニングに変換します。これにより、チームのための高品質なオンライン学習リソースの制作が大幅に加速されます。
HeyGenはAccessビデオトレーニングをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、テンプレートやブランディングコントロールの範囲を提供し、Accessビデオトレーニングが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴや特定の色を簡単に追加し、さまざまなシーンから選んでフォームやレポートのデモンストレーションを作成できます。
HeyGenはオンライン学習リソースのためのプロフェッショナルなナレーションと字幕の開発を支援できますか？
もちろんです。HeyGenのナレーション生成機能は、オンライン学習リソースのために明確で一貫したナレーションを保証します。さらに、自動字幕/キャプションはアクセシビリティを向上させ、すべての学習者にトレーニングビデオを理解しやすくします。
HeyGenはAccessデータベースでクエリを使用してデータを管理する方法を迅速に示すのに適していますか？
はい、HeyGenは、Accessデータベース内でクエリを使用してデータを管理する方法などの複雑なトピックを迅速に明確に示すのに理想的です。テンプレートを活用してテーブルを追加し、リレーションシップの説明を効率的に行うことで、トレーニングビデオのクイックスタートを実現します。